Uè PaiSA’, la provincia di Salerno diventa un gioco da tavolo: 158 Comuni da scoprire

Un viaggio lungo 530 chilometri, attraverso 158 Comuni e 35 tappe, per conoscere la provincia di Salerno giocando. È l’idea alla base di “Uè PaiSA’”, il nuovo gioco da tavolo ideato e realizzato dalla casa editrice Gamed, che trasforma il territorio salernitano in un grande percorso fatto di storia, paesaggi, tradizioni, curiosità e specialità enogastronomiche.
Il progetto sarà presentato ufficialmente mercoledì 18 novembre 2026, alle ore 9.30, nell’Aula Consiliare della Provincia di Salerno a Palazzo Sant’Agostino.
L’iniziativa punta a raccontare la straordinaria varietà del territorio provinciale attraverso una formula semplice: imparare divertendosi. Dal capoluogo ai piccoli centri dell’entroterra, dalla Costiera Amalfitana al Cilento, passando per i Monti Picentini, la Valle del Sele e il Vallo di Diano, nessun Comune viene lasciato fuori dal viaggio.
Un viaggio di 530 chilometri attraverso la provincia di Salerno
Il cuore di “Uè PaiSA’” è un itinerario stradale che si sviluppa per circa 530 chilometri e viene suddiviso in 35 tappe. La particolarità del progetto sta soprattutto nella scelta di coinvolgere tutti i 158 Comuni della provincia di Salerno, offrendo così una rappresentazione del territorio che non si limita alle località turistiche più conosciute.
Il giocatore affronta una sorta di viaggio virtuale attraverso il Salernitano e, avanzando lungo il tabellone, incontra informazioni e curiosità relative ai luoghi attraversati.
Ad accompagnarlo c’è anche un taccuino del viaggiatore, pensato come strumento per approfondire la conoscenza dei territori e procedere lungo il percorso fino alla conclusione della partita.
La componente ludica diventa quindi un mezzo per raccontare una provincia estremamente diversificata dal punto di vista geografico e culturale.
Dai grandi attrattori turistici ai piccoli borghi
Uno degli aspetti più interessanti dell’iniziativa è l’attenzione riservata ai centri meno conosciuti.
Quando si parla di turismo nella provincia di Salerno, l’attenzione si concentra inevitabilmente su destinazioni di grande richiamo come la Costiera Amalfitana, Paestum o le località costiere del Cilento. Il territorio provinciale, tuttavia, comprende decine di borghi e piccoli Comuni che conservano patrimoni storici, ambientali e gastronomici spesso ancora poco conosciuti dal grande pubblico.
“Uè PaiSA’” prova a mettere sullo stesso percorso queste differenti realtà.
Il gioco diventa così anche un possibile strumento di promozione territoriale: conoscere un luogo attraverso una partita può infatti trasformarsi nello stimolo per visitarlo successivamente nella realtà.
Particolare spazio viene dato alle bellezze naturalistiche e storiche, alle tradizioni locali, ai prodotti tipici e alle curiosità che caratterizzano le diverse aree della provincia.
Un gioco per famiglie, scuole e turisti
Il progetto non è pensato esclusivamente come passatempo. La sua impostazione permette infatti di utilizzarlo in contesti differenti.
In famiglia può rappresentare un’occasione per mettere intorno allo stesso tavolo generazioni diverse, permettendo agli adulti di riscoprire luoghi conosciuti e ai più giovani di avvicinarsi alla geografia e alla storia del proprio territorio.
Interessante anche la possibile applicazione nelle scuole, dove il gioco può diventare uno strumento complementare alle attività didattiche dedicate alla conoscenza del territorio.
C’è poi una terza dimensione, quella turistica. Per chi arriva da fuori provincia, il tabellone può trasformarsi in una sorta di introduzione alle tante anime del Salernitano e suggerire destinazioni alternative rispetto agli itinerari più tradizionali.
Una filosofia che si avvicina al concetto di turismo lento e diffuso: non soltanto visitare le destinazioni più famose, ma scoprire anche paesi, comunità e territori dell’entroterra.
Perché si chiama “Uè PaiSA’”
Anche il nome scelto per il gioco contiene diversi riferimenti culturali e territoriali.
“PaiSA’” richiama innanzitutto “Paisà”, il celebre film del regista Roberto Rossellini, una delle opere simbolo del neorealismo italiano. Il termine rimanda inoltre a un’espressione tradizionalmente associata all’identità italiana e al senso di appartenenza, soprattutto nelle comunità di connazionali all’estero.
Nel nome del gioco, però, le ultime due lettere assumono un significato ulteriore: “SA”, evidenziato graficamente, richiama direttamente la sigla della provincia di Salerno.
Un gioco di parole che sintetizza quindi l’obiettivo dell’intero progetto: raccontare l’identità salernitana attraverso i suoi territori e le sue comunità.
La presentazione a Palazzo Sant’Agostino
Per conoscere nel dettaglio il funzionamento di “Uè PaiSA’” bisognerà attendere la presentazione ufficiale prevista per mercoledì 18 novembre alle ore 9.30, nell’Aula Consiliare di Palazzo Sant’Agostino.
All’appuntamento sono stati invitati i sindaci e gli amministratori dei Comuni della provincia coinvolti nel progetto.
Tra gli interventi annunciati figurano quelli del vicepresidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo, del presidente del Consiglio comunale di Salerno Horace Di Carlo e di Angelo Graziano e Marco Carbone, in rappresentanza della casa editrice Gamed.
Nel corso dell’incontro saranno illustrate le caratteristiche del gioco e le iniziative previste in occasione del lancio.
Un progetto che parte da un tabellone, ma che prova soprattutto a lanciare un messaggio: la provincia di Salerno non è composta soltanto dalle sue destinazioni più celebri. Dietro ognuno dei suoi 158 Comuni esistono storie, tradizioni, paesaggi e comunità che meritano di essere conosciuti.
E questa volta il viaggio per scoprirli può cominciare semplicemente tirando un dado.