BCC Campania Centro ha ottenuto un importante riconoscimento, classificandosi tra le vincitrici del concorso “Proiettati al futuro”, promosso da BCC CreditoConsumo. La cerimonia di premiazione si è svolta a Porto, in Portogallo, dal 5 al 7 novembre 2026, nell’ambito dell’evento “Credito Cooperativo al Consumo”. La Banca si è distinta per il terzo posto nella categoria Medio, grazie ai risultati nella distribuzione dei Prestiti Crediper e dei Prestiti con Cessione del Quinto Crediper.

Questo riconoscimento sottolinea l’impegno di BCC Campania Centro nel sostenere i progetti delle persone e delle comunità locali, evidenziando la qualità delle relazioni con la clientela e un approccio responsabile e trasparente. Il premio attesta il lavoro condiviso e la competenza del personale, confermando il ruolo della Banca come punto di riferimento per le esigenze di finanziamento.

Durante la cerimonia, il Direttore Generale di BCC CreditoConsumo, Luca Gasparini, e l’Amministratore Delegato di Pitagora, Massimo Sanson, hanno presenziato alla consegna dei riconoscimenti alle 16 BCC vincitrici. BCC CreditoConsumo è la società finanziaria del Gruppo BCC Iccrea, specializzata nell’erogazione di prestiti personali e attiva su tutto il territorio nazionale.

BCC Campania Centro, con oltre 8.200 soci e 110 anni di storia, è una delle principali realtà bancarie cooperative del Sud Italia, fortemente radicata nel territorio della provincia di Salerno. La Banca si distingue per la sua pratica della mutualità e per l’impegno a migliorare le condizioni morali, culturali ed economiche delle comunità locali, attraverso servizi di consulenza su credito, risparmio e investimenti.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO STAMPA – BCC Campania Centro premiata al concorso “Proiettati al futuro”” ricevuto tramite email da “Comunicazione” in data 12/11/2026.