Le organizzazioni Sistema Trasporti, ACNCC e Federnoleggio Confesercenti hanno proclamato lo stato di agitazione degli operatori NCC in Campania, annunciando la possibilità di mobilitazioni e presidi davanti al Consiglio regionale. La decisione è stata presa in seguito alla proposta di legge regionale n. 89 del 5 novembre 2026, che prevede l’abrogazione dell’articolo 13-bis della normativa sul trasporto pubblico non di linea.

Le tre sigle, rappresentanti del trasporto professionale di persone, esprimono forti preoccupazioni riguardo a questa proposta, che considerano un tentativo di cancellare una norma fondamentale per la sicurezza e la legalità nel settore. Solo pochi mesi fa, la Regione aveva introdotto una regola che richiede a chi trasporta persone per professione di possedere i titoli e le autorizzazioni necessarie. L’articolo 13-bis consente alle strutture ricettive di offrire trasferimenti gratuiti e accessori, ma stabilisce anche che i trasferimenti organizzati debbano essere gestiti da soggetti autorizzati.

Le organizzazioni contestano l’idea che l’abrogazione sia un adempimento obbligatorio derivante da accordi politici, sottolineando che non esiste un automatismo che imponga alla Regione di cancellare una norma solo per osservazioni ministeriali. Sottolineano che la sicurezza dei passeggeri e la concorrenza leale tra le imprese autorizzate devono rimanere prioritarie. In Campania, infatti, ci sono aziende che hanno investito risorse per rispettare le normative, mentre il fenomeno del trasporto abusivo continua a rappresentare una minaccia per la sicurezza.

Le sigle chiedono quindi che l’articolo 13-bis venga mantenuto fino a quando non sarà attuata una disciplina statale chiara e completa riguardo all’uso dei veicoli da parte degli operatori turistico-ricettivi. Chiedono anche un’intensificazione dei controlli e l’applicazione delle sanzioni per chi esercita il trasporto abusivamente. Infine, annunciano la richiesta di un’audizione urgente nella Commissione consiliare competente per discutere la questione con i gruppi politici, affermando che la legalità non dovrebbe mai diventare merce di scambio tra istituzioni.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “(CS) NCC proclamano lo stato di agitazione, si va verso lo sciopero in Campania e il presidio davanti alla Regione” ricevuto tramite email da “Enrico Parolisi” in data 11/11/2026.