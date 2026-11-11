Home Eventi e Manifestazioni L’effetto Maradona travolge i social con Passaro Sposa

L’effetto Maradona travolge i social con Passaro Sposa

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Passaro Sposa
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Il terzo episodio della serie “Autentica come te” di Passaro Sposa ha fatto il pieno di visualizzazioni e interazioni sui social. Registrato l’8 novembre allo stadio Diego Armando Maradona durante la partita Napoli-Lazio, l’episodio ha raggiunto oltre 400mila visualizzazioni, 1.500 interazioni e più di 3mila commenti. La protagonista, Anna, è stata immortalata tra i tifosi, mentre attende il fischio finale della partita prima di correre all’altare.

La campagna di Passaro Sposa mira a raccontare il matrimonio in modo non convenzionale, dando voce all’individualità delle spose. Il progetto, che include diversi episodi, ha già visto protagoniste altre donne in contesti significativi, come il concerto di Luciano Ligabue e un’università.

L’episodio ha suscitato grande curiosità, amplificata dalla presenza della sposa sul maxi schermo dello stadio e dalle riprese di Dazn. L’iniziativa non solo celebra il matrimonio, ma affronta anche temi di responsabilità culturale nel linguaggio della moda, promuovendo la pluralità delle esperienze femminili. La maison Passaro Sposa, con radici che risalgono al 1890, continua a innovare nel settore bridal, confermando la propria rilevanza nel panorama della moda contemporanea.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “PASSARO SPOSA, L’EFFETTO MARADONA TRAVOLGE I SOCIAL” ricevuto tramite email da “barbara cangiano” in data 11/11/2026.

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