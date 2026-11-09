Presidio e conferenza stampa contro le Fonderie Pisano a Salerno

Le associazioni “Salute e Vita” e “Medicina Democratica” hanno indetto un presidio e una conferenza stampa per sabato 14 novembre alle ore 10.30, sotto i portici del Comune di Salerno in via Roma. L’incontro, aperto alla cittadinanza e agli organi di stampa, mira a presentare i dettagli del ricorso incidentale al TAR contro la richiesta delle Fonderie Pisano di riaprire l’impianto a Fratte. Le associazioni denunciano che non è stata proposta alcuna soluzione definitiva, ma solo un tentativo di mantenere l’attività a Fratte, evitando la bonifica necessaria. Il presidio è organizzato per affermare il diritto alla salute come principio fondamentale, come sancito dalla Costituzione italiana e dalla Suprema Corte di Cassazione. Durante la conferenza stampa, sarà contestato anche il comportamento del sindaco Vincenzo De Luca, accusato di non adempiere ai suoi doveri di primo cittadino. Tutti sono invitati a partecipare a questa iniziativa importante per la comunità salernitana.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “SALERNO, PRESIDIO – CONFERENZA STAMPA SULLE FONDERIE PISANO” ricevuto tramite email da “Lorenzo Forte” in data 09/11/2026.