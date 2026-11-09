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Attilio De Lisa insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Attilio De Lisa onorificenza
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Il Cavaliere Attilio De Lisa ha ricevuto il prestigioso titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 27 dicembre 2018. L’onorificenza è stata ufficialmente consegnata il 2 giugno 2019, durante la Festa della Repubblica, presso il Palazzo della Prefettura di Salerno, dall’allora Prefetto Francesco Russo.

Questo riconoscimento rappresenta la principale onorificenza civile dello Stato italiano e premia le benemerenze verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nelle attività sociali, filantropiche e umanitarie. De Lisa ha dedicato la sua carriera ai servizi sanitari dell’ASL Salerno e ha attivamente lavorato per la tutela delle memorie storiche e dei reduci di guerra nel territorio cilentano.

Attualmente, il Cav. De Lisa è membro dell’Istituto Nazionale della Legione d’Onore dei Cavalieri di Vittorio Veneto e presiede la sezione di Sanza dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (A.N.C.R.). Tra le sue iniziative, spiccano l’organizzazione di cerimonie pubbliche per celebrare ricorrenze patriottiche come il 4 Novembre, il 25 Aprile e il 2 Giugno nei comuni di Sanza e del Vallo di Diano.

De Lisa è anche attivamente coinvolto nella custodia della memoria storica, commemorando i caduti di tutte le guerre con la deposizione di corone d’alloro ai monumenti locali, coinvolgendo scuole, cittadini e autorità civili, militari e religiose. Inoltre, collabora con l’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra (A.N.M.I.G.) e con l’Istituto Nazionale del Nastro Azzurro per valorizzare il sacrificio dei soldati italiani.

Infine, promuove la cultura della legalità attraverso incontri e iniziative volte a trasmettere ai giovani il rispetto per le istituzioni e i valori della Costituzione Italiana.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “senza oggetto” ricevuto tramite email da “Conte Cav. don Attilio De Lisa” in data 09/11/2026.

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