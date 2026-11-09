Attilio De Lisa insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica

Il Cavaliere Attilio De Lisa ha ricevuto il prestigioso titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 27 dicembre 2018. L’onorificenza è stata ufficialmente consegnata il 2 giugno 2019, durante la Festa della Repubblica, presso il Palazzo della Prefettura di Salerno, dall’allora Prefetto Francesco Russo.

Questo riconoscimento rappresenta la principale onorificenza civile dello Stato italiano e premia le benemerenze verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nelle attività sociali, filantropiche e umanitarie. De Lisa ha dedicato la sua carriera ai servizi sanitari dell’ASL Salerno e ha attivamente lavorato per la tutela delle memorie storiche e dei reduci di guerra nel territorio cilentano.

Attualmente, il Cav. De Lisa è membro dell’Istituto Nazionale della Legione d’Onore dei Cavalieri di Vittorio Veneto e presiede la sezione di Sanza dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (A.N.C.R.). Tra le sue iniziative, spiccano l’organizzazione di cerimonie pubbliche per celebrare ricorrenze patriottiche come il 4 Novembre, il 25 Aprile e il 2 Giugno nei comuni di Sanza e del Vallo di Diano.

De Lisa è anche attivamente coinvolto nella custodia della memoria storica, commemorando i caduti di tutte le guerre con la deposizione di corone d’alloro ai monumenti locali, coinvolgendo scuole, cittadini e autorità civili, militari e religiose. Inoltre, collabora con l’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra (A.N.M.I.G.) e con l’Istituto Nazionale del Nastro Azzurro per valorizzare il sacrificio dei soldati italiani.

Infine, promuove la cultura della legalità attraverso incontri e iniziative volte a trasmettere ai giovani il rispetto per le istituzioni e i valori della Costituzione Italiana.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “senza oggetto” ricevuto tramite email da “Conte Cav. don Attilio De Lisa” in data 09/11/2026.