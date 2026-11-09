Mugnano di Napoli ospita la formazione nazionale per docenti di scienze

Il Liceo Segrè di Mugnano di Napoli ospiterà il 10 e l’11 novembre la tappa campana del programma “Scuole di Ricerca territoriali”. Questa iniziativa, promossa dalla Fondazione Diasorin ETS, coinvolge i docenti di scienze in laboratori pratici di biologia molecolare, con l’obiettivo di aggiornare le competenze degli insegnanti riguardo a tecniche come l’analisi del DNA e la PCR per il riconoscimento degli alimenti OGM.

Il progetto coinvolge 16 istituti in tutta Italia e il Liceo Segrè è stato scelto come polo formativo grazie ai laboratori e alle strumentazioni acquisite attraverso il concorso nazionale Mad for Science. Assunta Croce, Segretario generale della Fondazione Diasorin ETS, ha dichiarato: “Con le Scuole di Ricerca territoriali vogliamo portare la formazione direttamente sul territorio e valorizzare i laboratori e le strumentazioni all’avanguardia che le scuole della Rete Mad for Science hanno potuto acquisire grazie al Concorso”.

Durante le due giornate di formazione, i docenti parteciperanno a sessioni pratiche che seguono un percorso di apprendimento in due fasi: un primo approccio teorico attraverso webinar e materiali online, seguito da laboratori pratici in presenza. I nuovi moduli sperimentali includono tecniche di laboratorio per analizzare campioni di DNA e riconoscere alimenti geneticamente modificati.

La Fondazione Diasorin ETS, attiva dal luglio 2020, si dedica a sostenere l’educazione scientifica e la formazione continua degli insegnanti. La Rete Mad for Science, che raccoglie scuole vincitrici del concorso nazionale, mira a favorire il dialogo tra scuola e ricerca e a promuovere una didattica delle scienze più innovativa e coinvolgente per gli studenti.

Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità di aggiornamento per i docenti, contribuendo a una maggiore consapevolezza scientifica tra le nuove generazioni.

Il calendario degli incontri prevede anche tappe in altre città italiane, come Catania, Pisa e Taranto, per un totale di nove poli territoriali coinvolti nel progetto.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Mugnano di Napoli ospita la formazione nazionale dei docenti di scienze della Rete Mad for Science” ricevuto tramite email da “Marco Rivetta” in data 09/11/2026.