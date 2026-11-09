Presentazione del libro ‘Voglio andare a scuola’ di Francesca Falco a Caivano

Il 12 novembre 2026, alle ore 17, si terrà la presentazione del libro “Voglio andare a scuola” presso l’auditorium dell’istituto “Lorenzo Milani” di Caivano. L’opera, scritta dalla preside Francesca Falco e pubblicata dalla casa editrice Astra, è un’autobiografia che narra la vita di una donna che ha sfidato i pregiudizi degli anni ’40, lottando per il diritto all’istruzione e la crescita culturale.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Franco Buononato e vedrà la partecipazione di Luigia Eccocinto, ex alunna dell’autrice, del professor Rocco Cagnazzo, ex docente della “Milani”, e di Salvatore Marzano, ex dirigente scolastico dell’Itis “Morano”, con cui Falco collaborò durante il suo mandato di sindaco. L’attore Antonio Vitale leggerà alcuni brani tratti dal libro, arricchendo l’evento con la sua interpretazione.

Il libro di Falco offre uno spaccato della sua vita personale e professionale, con ricordi della sua famiglia e della Caivano rurale degli anni ’40, evidenziando il legame con il marito e il suo impegno nella scuola pubblica, durato ben quarantasei anni. L’autrice racconta anche il suo impegno politico come sindaco, affrontando la lotta contro l’illegalità e le intimidazioni subite.

Il volume è dedicato agli alunni della scuola “Lorenzo Milani”, dove Falco ha insegnato per 33 anni e si propone come un messaggio ai giovani: “Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza: la cultura, la conoscenza vi faranno uscire dallo stato di minorità e vi renderanno uomini nel senso pieno e completo della parola”.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COM. STAMPA: GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE A CAIVANO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DELLA PRESIDE FALCO “VOGLIO ANDARE A SCUOLA”” ricevuto tramite email da “Francesco Celiento” in data 09/11/2026.