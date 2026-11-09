Home Cultura e Società Il professore Polichetti alle Giornate di Arte e Medicina di Pompei

Il professore Polichetti alle Giornate di Arte e Medicina di Pompei

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Giornate di Arte e Medicina
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Il 7 novembre scorso, si è svolta l’undicesima edizione delle Giornate di Arte e Medicina presso Habita79 a Pompei, un evento che ha riunito professionisti del settore medico, scientifico e sanitario. L’incontro è stato organizzato dall’Associazione Parthenope, in collaborazione con l’Accademia Nazionale Arte Medica e Sanitaria.

Tra i partecipanti, il professore Mario Polichetti, responsabile nazionale dell’Udc, ha portato un saluto istituzionale, affiancato da Raffaele De Luca e Roberto Lambiase, rispettivamente responsabile degli Enti locali per l’Udc e commissario provinciale del partito. Polichetti ha sottolineato l’importanza della medicina e del lavoro quotidiano degli operatori sanitari, affermando: «È stato un piacere essere presente a un appuntamento che mette al centro la medicina, la cultura e il valore delle relazioni umane e professionali».

Durante il suo intervento, il professore ha evidenziato come la sanità necessiti di «attenzione, ascolto e collaborazione», ponendo l’accento sul ruolo cruciale della medicina di famiglia e di comunità, che funge da primo punto di riferimento per i cittadini e le loro famiglie.

Polichetti ha inoltre espresso apprezzamento per il lavoro svolto dai professionisti presenti e per il loro contributo nel promuovere occasioni di approfondimento e crescita nel settore sanitario. «Ritengo importante sostenere momenti di confronto come questo, nei quali esperienze e sensibilità differenti possono incontrarsi nell’interesse della collettività», ha concluso.

L’evento ha rappresentato un’importante opportunità di dialogo e scambio tra esperti del settore, sottolineando il valore della collaborazione nella sanità.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Il professore Polichetti alle Giornate di Arte e Medicina di Pompei: «La sanità ha bisogno di attenzione, ascolto e collaborazione»” ricevuto tramite email da “Mario Polichetti” in data 09/11/2026.

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