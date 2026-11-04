Nesci (FdI-ECR) critica le proposte del Campo Largo

Denis Nesci, eurodeputato di Fratelli d’Italia e del gruppo ECR, ha espresso forti critiche nei confronti delle proposte del Campo Largo, coalizione che include Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle e Radicali. In particolare, Nesci si è soffermato sulla patrimoniale e sul ritorno del reddito di cittadinanza, affermando che queste misure rappresentano un tentativo della sinistra di mettere le mani nelle tasche degli italiani.

“Dalle prime indiscrezioni sul programma del campo largo emergono due proposte che meritano una risposta chiara: la patrimoniale sostenuta da Alleanza Verdi Sinistra e il ritorno a una forma di reddito di cittadinanza voluto dal Movimento 5 Stelle”, ha dichiarato Nesci. Secondo lui, mentre il governo Meloni ha lavorato per ridurre il carico fiscale sui cittadini, la sinistra sembra voler tornare a politiche assistenzialiste.

Nesci ha elencato alcune delle misure adottate dal governo negli ultimi quattro anni, tra cui la riduzione di alcune aliquote IRPEF, il taglio del cuneo fiscale e l’eliminazione del bollo auto. Ha sottolineato come queste azioni siano state intraprese in un contesto difficile e con l’obiettivo di stabilizzare l’economia italiana.

“Invece il governo più longevo della storia che lavora con sicurezza a misure strutturali sempre più apprezzate dagli italiani, con coerenza e affidabilità, senza gettare fumo negli occhi”, ha concluso Nesci, evidenziando la differenza tra le politiche del suo governo e quelle della sinistra, che, secondo lui, continuerebbe a creare debiti e voragini nei conti pubblici.

Queste dichiarazioni giungono in un momento cruciale, mentre il Campo Largo si prepara a sfidare la coalizione di centrodestra nelle prossime elezioni, promettendo un programma che, secondo Nesci, non porterà benefici agli italiani ma solo ulteriori difficoltà economiche.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Campo largo, Nesci (FdI-ECR): «Patrimoniale e nuovo reddito di cittadinanza, ecco la sinistra che crea debiti e mette le mani nelle tasche degli italiani»” ricevuto tramite email da “NESCI Domenico Denis” in data 04/11/2026.