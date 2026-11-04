Infertilità di coppia: l’importanza dell’età e salute maschile

Il simposio “Dai gameti alla nascita. Innovazione, sicurezza e migliori pratiche in PMA” si svolgerà a Napoli dal 5 al 7 novembre, affrontando il tema dell’infertilità di coppia con un focus sull’età e sulla salute dell’uomo. I recenti studi evidenziano come l’età paterna avanzata, gli stili di vita scorretti e i danni al DNA influiscano sulla fertilità e sullo sviluppo embrionale.

Tradizionalmente, l’infertilità è stata vista come un problema prevalentemente femminile, ma la ricerca recente ha dimostrato che anche l’uomo gioca un ruolo cruciale. “L’età paterna e la ‘selfish selection'” sono tra i temi chiave del simposio. Csilla Krausz, Professoressa associata di Endocrinologia all’Università di Firenze, ha spiegato che le cellule staminali nei testicoli possono sviluppare mutazioni con l’età, aumentando il rischio di trasmettere malattie genetiche.

Alberto Ferlin, Professore Ordinario di Endocrinologia presso l’Università di Padova, ha aggiunto che fattori esterni come il fumo, l’alcol e l’obesità possono influenzare l’epigenetica, alterando la fertilità maschile. Inoltre, la frammentazione del DNA spermatico può portare a difficoltà nel concepimento e aumentare il rischio di aborti ripetuti. Rossella Mazzilli, endocrinologa e androloga presso il Centro Genera Roma, ha sottolineato l’importanza di interventi mirati per migliorare la salute riproduttiva maschile.

Elisabetta Trabucco, ginecologa e Presidente del simposio, ha concluso che la prevenzione è fondamentale: “La salute riproduttiva dell’uomo va monitorata e protetta ben prima del concepimento”. Questo simposio rappresenta un passo importante verso un cambiamento culturale nella medicina della riproduzione, incoraggiando una maggiore attenzione alla salute di entrambi i partner nella procreazione.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “+++ Infertilità di coppia: l’età e la salute dell’uomo contano quanto quelle della donna+++ comunicato stampa” ricevuto tramite email da “Simonetta de chiara ruffo” in data 04/11/2026.