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Francesco Del Sorbo porta la Campania al FIET di Venezia

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Francesco Del Sorbo FIET
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Dal 7 al 9 novembre 2026, lo chef Francesco Del Sorbo dell’Hotel Terme Rosapepe rappresenterà la Campania al Festival of Italian Enogastronomy and Tourism (FIET) a Venezia. La manifestazione, che si terrà nella storica cornice di Ca’ Vendramin Calergi, mira a valorizzare l’enogastronomia italiana e il turismo di lusso, creando occasioni di incontro tra chef, produttori e operatori del settore.

Con il patrocinio della Regione Campania, Del Sorbo presenterà piatti che raccontano la tradizione culinaria della sua regione, con particolare attenzione alle materie prime locali e alla reinterpretazione di ricette tradizionali. Tra le sue creazioni figurano “Due Anime di Partenope” e “Re Ferdinando”, che mettono in risalto l’antica arte pastaia di Gragnano.

L’evento non solo sarà un’importante vetrina per la Valle del Sele, ma anche un’opportunità per promuovere il patrimonio culturale e turistico della Campania. La copertura mediatica dell’evento prevede la partecipazione di Rai News 24 e Rai Radio 1, che accompagneranno il festival con collegamenti in diretta e interviste ai protagonisti.

Del Sorbo ha dichiarato che questa partecipazione rappresenta un’occasione per rafforzare il dialogo tra cucina, territorio e ospitalità, contribuendo a promuovere l’immagine della Campania nel mondo dell’alta gastronomia. La cucina della Valle del Sele si prepara, quindi, a incontrare il palcoscenico internazionale, portando con sé sapori e storie di un territorio ricco di tradizioni e potenzialità.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO STAMPA: lo Chef Francesco Del Sorbo al Fiet di Venezia rappresenta la Campania” ricevuto tramite email da “Ufficio Stampa francescodelsorbochef” in data 03/11/2026.

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