Il Cav. Attilio De Lisa e la custodia delle tradizioni patriottiche a Sanza

Il Cavaliere Attilio De Lisa, figura di spicco dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ricopre un ruolo fondamentale nella preservazione delle tradizioni patriottiche nella provincia di Salerno. Originario di San Rufo, De Lisa è attualmente Presidente della Sezione dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (A.N.C.R.) di Sanza, un incarico che svolge dal 2018. La sezione, che conta oltre 130 soci, è attivamente coinvolta nella commemorazione dei caduti di tutte le guerre, con particolare attenzione alla Prima Guerra Mondiale.

L’A.N.C.R., di cui De Lisa è anche Consigliere Provinciale, ha come obiettivo principale quello di mantenere viva la memoria storica dei combattenti e dei caduti. L’associazione è apolitica, apartitica e senza scopo di lucro, con sede a Roma e organizzazioni regionali e provinciali. Sotto la guida di De Lisa, la sezione di Sanza organizza eventi commemorativi significativi, tra cui le celebrazioni per la Festa della Liberazione, la Festa della Repubblica e la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 4 novembre 2026, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. La cerimonia, che segna il 108° anniversario della Vittoria e il 76° anno di attività della sezione A.N.C.R. di Sanza, prevede un ricco programma che inizierà alle 8:45 con il raduno delle autorità e dei cittadini. La Santa Messa si terrà alle 9:00 nella Chiesa di San Francesco, seguita da una cerimonia d’onore alle 10:00, durante la quale si svolgeranno tradizionali riti patriottici.

L’evento, che coinvolgerà l’amministrazione comunale e altre autorità locali, prevede anche la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti in Piazza XXIV Maggio. Le attività dell’A.N.C.R. a Sanza si estendono anche ad altre ricorrenze annuali, come il 25 aprile, la Festa della Liberazione, e il 2 giugno, la Festa della Repubblica, consolidando così il legame tra la comunità e la sua storia patriottica.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “senza oggetto” ricevuto tramite email da “Conte Cav. don Attilio De Lisa” in data 03/11/2026.