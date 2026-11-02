Successo per l’incontro con l’Assessore Serluca ad Acerno

Si è svolto con grande partecipazione l’incontro dedicato alla promozione dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (P.A.T.) della Campania, tenutosi venerdì 2 novembre 2026 ad Acerno, presso il Convento dei Frati Minori S. Antonio. L’evento, organizzato dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania in collaborazione con l’APS Moby Dick ETS, ha messo al centro giovani, territorio e le eccellenze agroalimentari campane.

Coordinato da Vincenzo La Croce, Presidente di Idee Circolari ETS, l’incontro ha sottolineato l’importanza della valorizzazione dei P.A.T. per la tutela della biodiversità e per contrastare le cattive abitudini alimentari, con l’obiettivo di trasformare la tradizione in opportunità di auto-imprenditorialità. L’Assessore all’Agricoltura Maria Carmela Serluca ha affermato: “La Campania si conferma una regione leader e custode di una biodiversità unica. I P.A.T. non sono semplicemente singoli prodotti o ricette, ma rappresentano l’anima e l’identità viva dei territori”.

Il Sindaco di Acerno, Massimiliano Cuozzo, ha evidenziato il valore del patrimonio naturalistico locale, sottolineando come i prodotti tipici come la castagna e la fragolata possano attrarre visitatori e valorizzare il territorio. Francesco Piemonte, Presidente dell’APS Moby Dick ETS, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, evidenziando il coinvolgimento della comunità locale e l’importanza di una sana alimentazione.

L’istruttore di pallavolo Enrico Bonito ha ribadito la necessità di promuovere stili di vita sani tra i giovani, sottolineando come una corretta alimentazione sia fondamentale per il benessere quotidiano. La serata ha visto anche la partecipazione degli studenti dell’IPSEOA “Roberto Virtuoso” di Salerno, che hanno curato il servizio e la preparazione dei piatti, valorizzando i prodotti tipici del territorio.

L’evento ha visto il supporto di diverse aziende agricole locali che hanno fornito materie prime di alta qualità, contribuendo al successo della manifestazione e alla promozione delle eccellenze agroalimentari campane.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa – Acerno, un successo l’incontro con l’Assessore Regionale Maria Carmela Serluca. Giovani, territorio ed eccellenze agroalimentari campane al centro dell’Apericena dell’APS Moby Dick ETS.” ricevuto tramite email da “Domenico Ascolese” in data 02/11/2026.