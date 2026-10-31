Il tonno Made in Italy punta su innovazione e origine a Cetara

A Cetara si è svolta una due giorni dedicata al tonno rosso Made in Italy, organizzata da Coldiretti Pesca, con l’obiettivo di promuovere innovazione e sostenibilità nel settore. L’evento ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e il commissario europeo alla Pesca Costas Kadis, che hanno discusso delle nuove strategie per la filiera ittica.

L’incontro ha messo in evidenza l’importanza delle “farm”, impianti di allevamento in mare, che utilizzano tecnologie sostenibili per garantire la qualità e l’origine del tonno. Questo progetto si inserisce nella campagna di trasparenza avviata dal Ministero dell’Agricoltura, che prevede un sigillo di garanzia per ogni esemplare di tonno rosso, tutelando così le 400 imbarcazioni autorizzate alla cattura.

Un altro punto cruciale affrontato è stato l’uso di stereocamere per monitorare il trasferimento dei tonni, che permetterà di raccogliere dati precisi sul numero e le dimensioni degli esemplari. Questo sistema contribuirà a una gestione più trasparente e sostenibile della risorsa ittica, rafforzando la fiducia nel sistema di controlli.

Inoltre, è stato avviato uno studio per affrontare il problema delle catture di esemplari sotto la taglia minima, con l’obiettivo di raccogliere dati e proporre soluzioni che garantiscano la sostenibilità della pesca. Coldiretti Pesca e BlueChain stanno collaborando per analizzare le catture e le modalità di pesca, al fine di presentare nuove proposte alle autorità competenti.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “++ VIDEOINTERVISTE ++ CONSUMI: COLDIRETTI PESCA, DALLE FARM ALLE RETI INTELLIGENTI, IL TONNO MADE IN ITALY PUNTA SU INNOVAZIONE E ORIGINE” ricevuto tramite email da “Coldiretti – Ufficio Stampa Campania” in data 31/10/2026.