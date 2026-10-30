La Vedova Allegra in scena al Teatro Verdi di Salerno dal 3 all’8 novembre

Dal 3 all’8 novembre, il Teatro Verdi di Salerno ospiterà la rappresentazione dell’operetta “La Vedova Allegra” di Franz Lehár, diretta dal Maestro Iacopo Sipari di Pescasseroli e con la regia di Massimiliano Gallo. L’evento segna una nuova collaborazione tra il teatro salernitano e il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci”. Sono previste tre matinée per le scuole dal 3 al 5 novembre alle ore 10:30 e spettacoli serali il 6 e 7 novembre alle ore 21, con un’ulteriore replica domenica 8 novembre alle 18.

“La Vedova Allegra” rappresenta un capolavoro dell’operetta, un genere che ha avuto grande successo all’inizio del Novecento, con melodie che evocano l’eleganza e il romanticismo di un’epoca passata. La sinergia tra il Teatro Verdi e il Conservatorio di Salerno è stata sottolineata durante la conferenza stampa, dove il direttore Sipari ha espresso la sua emozione per l’opportunità di dirigere questa produzione. “Ho avuto un’esperienza che non ho mai vissuto”, ha dichiarato Sipari, evidenziando l’importanza di vedere le prove di regia e di lavorare a stretto contatto con i giovani artisti.

Il regista Massimiliano Gallo, al suo debutto nella regia d’opera, ha condiviso il suo entusiasmo per il progetto, sottolineando il supporto ricevuto dal conservatorio e dalla direzione del teatro. La produzione vedrà un doppio cast per i ruoli principali, con voci promettenti che si alterneranno nei vari spettacoli. Il coro sarà diretto da Francesco Aliberti e l’allestimento di scene e costumi è a cura di Alfredo Troisi.

L’operetta, con il suo mix di musica e recitazione, offre uno spaccato della società borghese dell’epoca, con storie d’amore e intrighi che si intrecciano in un’atmosfera di festa e leggerezza, rappresentata splendidamente dai valzer che caratterizzano l’opera. Gli spettatori sono invitati a vivere un’esperienza unica, lasciandosi trasportare dalla magia di “La Vedova Allegra” e dalla bellezza della musica che celebra l’amore e la vita.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “C.S. Il Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli sul podio de’ La Vedova Allegra dal 3 all’8 novembre” ricevuto tramite email da “Olga Chieffi” in data 30/10/2026.