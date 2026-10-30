Longobardi Scafati sfida Bc Roma nella sesta giornata di Serie A

La sesta giornata del campionato di Serie A di basket avrà come anticipo il match tra Bc Roma e Longobardi Scafati, in programma sabato 31 ottobre alle ore 20. Le due squadre sono attualmente appaiate in classifica, con due punti ciascuna. I romani arrivano da tre sconfitte consecutive, mentre Scafati ha interrotto un periodo difficile con una vittoria casalinga contro Trento.

Quella di sabato sarà una sfida inedita per entrambe le compagini. I coach Piero Bucchi e Alessandro Magro si sono già affrontati in passato, con un bilancio di quattro vittorie a testa nei precedenti otto incontri. I capitolini, reduci da ko di misura, hanno visto le loro ultime partite decise da pochi punti, come nel caso del derby contro la Maxima, perso 96-95, e le sconfitte contro Venezia e Varese.

Al contrario, la Longobardi Scafati ha mostrato segnali di ripresa, evidenziando un carattere forte e una crescente identità di squadra, come dimostrato nella rimonta contro Trento. Per affrontare Bc Roma, Scafati dovrà focalizzarsi sulla difesa, poiché i romani sono attualmente la squadra con il miglior attacco della LBA, con una media di 99,6 punti per partita, e secondi per assist, con 21 a incontro.

La Bc Roma può contare su un roster di alto livello, con giocatori come Kelly Olynyk, che ha segnato 38 punti nell’ultima gara, e talenti come Nico Mannion, Erik Stevenson e Gerald Ayayi. Scafati, da parte sua, ha lavorato intensamente in settimana per prepararsi al meglio. Brandon Johnson, uno dei giocatori chiave, ha commentato: “Siamo una squadra che, ad eccezione di due elementi, è stata allestita con tanti nuovi giocatori. Abbiamo avuto infortuni che hanno rallentato la costruzione di un sistema di gioco e di una intesa di squadra. Ora siamo consapevoli di aver fatto quello step in avanti che ci veniva chiesto, ma sappiamo anche che c’è tanto lavoro da fare ancora per raggiungere l’obiettivo.”

La partita di Roma rappresenta quindi un’importante verifica per il processo di crescita di Scafati, che si presenta con fiducia e determinazione.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “La Longobardi Scafati gioca ancora d’anticipo, sfida alla Bc Roma” ricevuto tramite email da “BASKET SCAFATI 1969” in data 30/10/2026.