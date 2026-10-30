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Sanza celebra il 4 Novembre con la sezione A.N.C.R.

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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A.N.C.R. Sanza
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La sezione dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (A.N.C.R.) di Sanza festeggia 76 anni di memoria storica, confermandosi un importante punto di riferimento per il territorio valdianese. Fondata nel 1950, la sezione si è sempre dedicata a onorare il sacrificio dei caduti e a mantenere viva la memoria dei reduci dei conflitti mondiali.

Dal 2002, la sezione ha la sua sede nell’edificio polifunzionale comunale di Piazza Aviere Angelo Ciorciari, dove è custodita la Bandiera Tricolore. La sede è intitolata al Caporal Maggiore Giuseppe Giordano, decorato con la medaglia d’argento al valor militare nella Seconda Guerra Mondiale. La cerimonia di intitolazione si è svolta nel 2017, alla presenza di autorità e soci.

Attualmente, il Cav. Attilio De Lisa è il presidente della sezione, impegnato a mantenere vive le tradizioni e le cerimonie pubbliche della comunità. Ogni anno, la sezione promuove commemorazioni patriottiche, con particolare attenzione alle ricorrenze significative come la Festa della Liberazione, la Festa della Repubblica e la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che si celebra il 4 novembre.

Per il 4 novembre 2026, il programma delle celebrazioni prevede diverse attività commemorative, organizzate in collaborazione con l’Istituto Nazionale della Legione d’Onore dei Cavalieri di Vittorio Veneto e il Comune di Sanza. La giornata inizierà alle 8:45 con il raduno delle autorità e dei cittadini presso la sede dell’A.N.C.R., seguito alle 9:00 da una Santa Messa in memoria dei Caduti, celebrata nella Chiesa di San Francesco.

Alle 10:00, si svolgerà la cerimonia civile in Piazza XXIV Maggio, presso il Monumento ai Caduti, con l’alzabandiera solenne, la deposizione di una corona d’alloro e la rievocazione storica dei Caduti di tutte le guerre. Durante la cerimonia, sarà letta anche la Preghiera del Combattente e Reduce. Parteciperanno alla manifestazione il presidente della sezione Cav. Attilio De Lisa e le massime autorità civili e militari del territorio, insieme all’ospite d’onore, il prof. Antonio Landi, Presidente Provinciale dell’A.N.C.R. della Federazione di Salerno.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “senza oggetto” ricevuto tramite email da “Conte Cav. don Attilio De Lisa” in data 30/10/2026.

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