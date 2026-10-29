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Il Benevento vince il Memorial “Carlo Ricchetti” a Salerno

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Memorial Carlo Ricchetti
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Il Benevento si è aggiudicato la prima edizione del Memorial “Carlo Ricchetti”, torneo di calcio giovanile Under 11 svoltosi presso la struttura sportiva di Casa Olympic a Salerno. La manifestazione, dedicata alla memoria dell’indimenticato calciatore granata scomparso un anno fa, ha visto la partecipazione di diverse squadre, tra cui Salernitana, Scafatese, Juve Stabia e Olympic Salerno. La moglie di Carlo, Antonella Conversano, ha espresso la sua gratitudine ai partecipanti, sottolineando l’importanza della presenza dei giovani in campo. Tra gli ospiti, alcuni ex compagni di Ricchetti, come Claudio Grimaudo e Mirko Cudini, e rappresentanti della Salernitana, hanno reso omaggio alla figura del calciatore, ricordato per le sue storiche promozioni con la squadra granata. Il torneo si è svolto in un clima di sportività e rispetto, onorando la memoria di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi granata.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato stampa n.18 Olympic Salerno 2026/27” ricevuto tramite email da “press olympic salerno” in data 29/10/2026.

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