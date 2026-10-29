Home Turismo e Sapori Eventi Acerno, l’Assessore Serluca incontra i giovani per promuovere i P.A.T.

Acerno, l’Assessore Serluca incontra i giovani per promuovere i P.A.T.

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Apericena P.A.T. Acerno
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Domani, 30 ottobre 2026, alle ore 18:00, si svolgerà ad Acerno, presso il Convento dei Frati Minori S. Antonio, un Apericena dedicato ai Prodotti Agroalimentari Tradizionali (P.A.T.) della Campania. L’evento, organizzato dalla Regione Campania in collaborazione con l’Aps Moby Dick ETS, ha come obiettivo la promozione di sani stili di vita tra i giovani attraverso la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari locali.

Il tema dell’incontro sarà “La Grande Ricchezza: la Campania regina dell’agroalimentare italiano con 614 eccellenze. Prodotti Agroalimentari Tradizionali & Giovani per la promozione dei sani stili di vita”. Durante l’apericena, gli studenti dell’Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “R. Virtuoso” di Salerno agiranno come “Ambasciatori dei P.A.T.”, offrendo ai partecipanti un’esperienza educativa e immersiva sulla cultura alimentare campana.

Interverranno, tra gli altri, il Sindaco di Acerno Massimiliano Cuozzo, la Dirigente Scolastica Concetta Saviello e il Presidente dell’Aps Moby Dick ETS Francesco Piemonte. Le conclusioni saranno affidate all’Assessora all’Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca.

Francesco Piemonte ha dichiarato: “Come APS Moby Dick ETS, siamo costantemente impegnati nell’offrire alle nuove generazioni percorsi concreti di crescita e consapevolezza. Questo appuntamento dimostra come i Prodotti Agroalimentari Tradizionali non siano solo un’eredità da custodire, ma una straordinaria opportunità per il futuro”. La valorizzazione dei P.A.T. non solo tutela la biodiversità, ma combatte anche le cattive abitudini alimentari e l’obesità giovanile, trasformando la tradizione in opportunità di auto-imprenditorialità.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa – Acerno, domani l’Assessore Regionale Maria Carmela Serluca incontra i giovani. Apericena con l’Aps Moby Dick ETS per promuovere sani stili di vita attraverso i Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Campania.” ricevuto tramite email da “Domenico Ascolese” in data 29/10/2026.

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