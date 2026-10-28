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Cetara ospita il dibattito europeo sul futuro del tonno rosso

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Cetara, località della Costiera Amalfitana, si prepara a diventare il fulcro del dibattito europeo sulla pesca del tonno rosso con la seconda edizione dell’incontro internazionale promosso da Coldiretti Pesca. L’evento, intitolato “Tonno Rosso: Filiera Euromediterranea, valore e futuro”, si svolgerà il 30 e 31 ottobre e vedrà la partecipazione di operatori, istituzioni ed esperti del settore.

Durante le due giornate, si affronteranno temi cruciali come la sostenibilità, le opportunità di sviluppo e le sfide legate all’aumento dei costi energetici. L’appuntamento di quest’anno segue il successo dell’edizione precedente e mira a garantire una filiera di pesca sostenibile e competitiva per le comunità costiere del Mediterraneo.

Il primo giorno, venerdì 30 ottobre, si terrà un incontro tecnico presso il Convento di Piazza San Francesco, dove esperti discuteranno di innovazione e normative europee relative alla pesca del tonno rosso. Sabato 31 ottobre, il focus sarà sul confronto politico e istituzionale nella Sala Conferenze del Comune di Cetara, con la presentazione delle proposte emerse dai lavori dei tavoli tecnici.

L’incontro sarà moderato da Daniela Borriello, responsabile nazionale di Coldiretti Pesca, e vedrà la partecipazione di importanti figure come il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, e il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida, che interverrà in collegamento. Tra gli altri relatori ci saranno anche Costas Kadis, commissario europeo alla Pesca, e Giuseppe Lupo, europarlamentare membro della Commissione Pesca.

L’iniziativa si propone di coniugare la tutela delle risorse marine con la valorizzazione del prodotto italiano, garantendo un giusto reddito per le imprese attraverso politiche di sostegno agli investimenti. Cetara, con la sua tradizione legata alla pesca del tonno rosso, si conferma quindi un punto di riferimento per il futuro della filiera nel Mediterraneo.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “PESCA: COLDIRETTI, CETARA CAPITALE EUROPEA DEL TONNO ROSSO, DUE GIORNI PER DISEGNARE IL FUTURO DELLA FILIERA” ricevuto tramite email da “Coldiretti – Ufficio Stampa Campania” in data 28/10/2026.

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