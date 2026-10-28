Nasce a Salerno l’APS “Radici Solidali” per una comunità inclusiva

A Salerno è stata ufficialmente costituita l’Associazione di Promozione Sociale “Radici Solidali”, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L’obiettivo dell’associazione è promuovere interventi innovativi nel welfare, nell’inclusione sociale, nell’educazione e nella valorizzazione del territorio.

Tra i primi passi compiuti da Radici Solidali c’è l’avvio di un dialogo con l’Amministrazione Comunale, in particolare con l’assessore alle Politiche Sociali, Paola De Roberto. Questo confronto mira a costruire sinergie per rispondere ai bisogni emergenti della comunità.

L’associazione si distingue per un modello di intervento che non si limita all’assistenza delle persone fragili, ma punta sulla partecipazione attiva dei cittadini e sulla creazione di reti territoriali. Radici Solidali si impegnerà in vari ambiti, dal sostegno alle fasce vulnerabili all’integrazione dei migranti, dal contrasto alla dispersione scolastica a progetti contro la povertà educativa, fino a iniziative per la sostenibilità ambientale e l’inserimento lavorativo di persone in difficoltà.

Armando Pistolese, presidente dell’associazione, ha dichiarato: «Radici Solidali nasce dall’esperienza diretta sul territorio e dalla consapevolezza che oggi non bastano più interventi esclusivamente assistenziali. Vogliamo costruire un modello di welfare generativo che metta al centro le persone e le relazioni».

Nei prossimi mesi, Radici Solidali attiverà sportelli di ascolto, laboratori sociali e percorsi di partecipazione civica, coinvolgendo giovani, famiglie e anziani. L’associazione si propone di diventare un punto di riferimento per la solidarietà e l’innovazione sociale nel territorio salernitano, utilizzando le proprie radici come motore di sviluppo e coesione per il futuro.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Nasce a Salerno l’APS “Radici Solidali”: una nuova realtà del Terzo Settore” ricevuto tramite email da “barbara cangiano” in data 28/10/2026.