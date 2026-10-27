Home Cronaca Arrestato 28enne per possesso di droga a Sessa Aurunca

Arrestato 28enne per possesso di droga a Sessa Aurunca

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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controllo antidroga Sessa Aurunca
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Nella notte scorsa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sessa Aurunca hanno arrestato un uomo di 28 anni, originario della provincia di Caserta, durante un’operazione di controllo antidroga. L’intervento ha portato alla perquisizione personale e domiciliare dell’individuo, già noto alle forze dell’ordine, con il rinvenimento di quattro dosi di hashish, una dose di cocaina e una dose di crack.

Oltre alle sostanze stupefacenti, i militari hanno sequestrato un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 90 euro in contanti. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, con l’uomo posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

L’operazione rientra nelle attività quotidiane dei Carabinieri per contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti e per garantire la sicurezza della comunità. I militari continuano a monitorare il territorio con servizi mirati, raccogliendo elementi utili per le indagini e per individuare comportamenti illeciti. La posizione del 28enne sarà valutata dall’autorità giudiziaria, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “4° comunicato stampa del 27 ottobre 2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 27/10/2026.

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