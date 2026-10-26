FenImprese Salerno riceve quattro premi all’Assemblea nazionale di Milano

FenImprese Salerno ha ottenuto quattro prestigiosi riconoscimenti durante l’Assemblea nazionale di FenImprese tenutasi a Milano. La delegazione salernitana, composta dal presidente Ezio Camerini, dalla vicepresidente Felicia Bianchini, dal direttore Antonello Baldini e dal vicedirettore Lucio Orlando, è stata premiata per l’assistenza contrattuale, l’attività di Entebild, l’eccellenza nella vice-presidenza e il titolo di Miglior sede provinciale 2026.

Questi riconoscimenti evidenziano l’impegno dell’associazione a sostegno delle imprese associate nel territorio salernitano. Il presidente Camerini ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando l’importanza di partecipare a eventi di confronto e condivisione con altre realtà territoriali. “Tornare da Milano con quattro riconoscimenti è per noi motivo di grande orgoglio, ma soprattutto uno stimolo a continuare a migliorare”, ha dichiarato.

Camerini ha anche ringraziato la governance nazionale di FenImprese per l’attenzione riservata al lavoro svolto sul territorio. Ha evidenziato come la priorità dell’associazione rimanga il sostegno concreto agli imprenditori, in un contesto economico complesso. “Vogliamo che ogni associato trovi in FenImprese Salerno un interlocutore capace di ascoltare le sue esigenze e di accompagnarlo nella gestione della propria attività”, ha aggiunto.

Il titolo di Miglior Sede Provinciale 2026 è particolarmente significativo, poiché premia il lavoro complessivo della struttura salernitana e l’impegno nel consolidare la presenza dell’associazione sul territorio. Camerini ha concluso affermando che i riconoscimenti sono dedicati agli associati, che rappresentano la ragione stessa del lavoro dell’associazione. “La loro fiducia ci spinge a investire continuamente nella qualità dei servizi e nella vicinanza al territorio”.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “FenImprese Salerno premiata all’Assemblea nazionale” ricevuto tramite email da “Info FenImprese Salerno” in data 26/10/2026.