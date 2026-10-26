Home Economia Aziende e Professionisti FenImprese Salerno riceve quattro premi all’Assemblea nazionale di Milano

FenImprese Salerno riceve quattro premi all’Assemblea nazionale di Milano

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
FenImprese Salerno premi
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno

FenImprese Salerno ha ottenuto quattro prestigiosi riconoscimenti durante l’Assemblea nazionale di FenImprese tenutasi a Milano. La delegazione salernitana, composta dal presidente Ezio Camerini, dalla vicepresidente Felicia Bianchini, dal direttore Antonello Baldini e dal vicedirettore Lucio Orlando, è stata premiata per l’assistenza contrattuale, l’attività di Entebild, l’eccellenza nella vice-presidenza e il titolo di Miglior sede provinciale 2026.

Questi riconoscimenti evidenziano l’impegno dell’associazione a sostegno delle imprese associate nel territorio salernitano. Il presidente Camerini ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando l’importanza di partecipare a eventi di confronto e condivisione con altre realtà territoriali. “Tornare da Milano con quattro riconoscimenti è per noi motivo di grande orgoglio, ma soprattutto uno stimolo a continuare a migliorare”, ha dichiarato.

Camerini ha anche ringraziato la governance nazionale di FenImprese per l’attenzione riservata al lavoro svolto sul territorio. Ha evidenziato come la priorità dell’associazione rimanga il sostegno concreto agli imprenditori, in un contesto economico complesso. “Vogliamo che ogni associato trovi in FenImprese Salerno un interlocutore capace di ascoltare le sue esigenze e di accompagnarlo nella gestione della propria attività”, ha aggiunto.

Il titolo di Miglior Sede Provinciale 2026 è particolarmente significativo, poiché premia il lavoro complessivo della struttura salernitana e l’impegno nel consolidare la presenza dell’associazione sul territorio. Camerini ha concluso affermando che i riconoscimenti sono dedicati agli associati, che rappresentano la ragione stessa del lavoro dell’associazione. “La loro fiducia ci spinge a investire continuamente nella qualità dei servizi e nella vicinanza al territorio”.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “FenImprese Salerno premiata all’Assemblea nazionale” ricevuto tramite email da “Info FenImprese Salerno” in data 26/10/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it