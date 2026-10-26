Ascea inaugura impianto di illuminazione per la tutela delle tartarughe

Il Comune di Ascea inaugurerà domani, 27 ottobre 2026, alle 11.30, un nuovo impianto di illuminazione sostenibile lungo la Scogliera di Ascea Marina. L’iniziativa ha come obiettivo principale la riduzione dell’inquinamento luminoso, un problema che minaccia la nidificazione della tartaruga marina Caretta caretta, specie simbolo degli ecosistemi mediterranei. Durante l’evento, saranno liberate in mare due tartarughe riabilitate dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn, dotate di trasmettitori satellitari per monitorarne gli spostamenti.

Il nuovo impianto di illuminazione è stato progettato per coniugare la sicurezza degli spazi pubblici con la tutela degli ecosistemi costieri. Grazie a questo intervento, Ascea si impegna a migliorare la qualità ambientale del proprio litorale, che è uno dei principali siti di nidificazione della Caretta caretta in Campania. L’iniziativa fa parte del progetto LIFE TURTLENEST, coordinato da Legambiente e finanziato dall’Unione Europea, con il supporto della Regione Campania e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Il sindaco di Ascea, Stefano Sansone, ha dichiarato: «La presenza delle tartarughe marine lungo il nostro litorale rappresenta un patrimonio naturale che abbiamo il dovere di tutelare. Con questo intervento compiamo un passo concreto, adeguando l’illuminazione alle esigenze di protezione della specie e conciliando la salvaguardia ambientale con la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici».

L’illuminazione è stata progettata da Chiara Carucci di Noctua e prevede l’uso di sorgenti a luce calda, con intensità controllata e orientamento mirato, per ridurre al minimo la dispersione della luce verso il mare. Questo approccio è fondamentale per garantire la sopravvivenza dei piccoli di tartaruga, che si orientano grazie alla luminosità naturale dell’orizzonte marino. L’inquinamento luminoso, infatti, rappresenta una minaccia seria per la loro sopravvivenza, poiché le luci artificiali possono disorientarli e spingerli verso l’entroterra.

Questa inaugurazione segna un’importante tappa nel percorso di sostenibilità e tutela ambientale del Comune di Ascea, che continua a lavorare per proteggere il proprio patrimonio naturale attraverso scelte amministrative innovative e collaborazioni con enti di ricerca e associazioni locali.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CS Ascea inaugura il nuovo impianto di illuminazione per la tutela delle tartarughe” ricevuto tramite email da “ufficiostampa” in data 26/10/2026.