Casoria riceve 12,5 milioni per la rigenerazione urbana dalla Regione Campania

La Regione Campania ha firmato un Accordo di Programma con il Comune di Casoria, avviando così un progetto di rigenerazione urbana del valore di 12,5 milioni di euro. Elena Vignati, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, ha sottolineato l’importanza di queste risorse, che serviranno per realizzare interventi attesi da tempo e restituire nuovi spazi alla comunità. Gli interventi previsti includono la riqualificazione del centro storico, con la creazione di un hub turistico a largo San Benedetto, il completamento e la messa in sicurezza del Parco Boccaccio, e la realizzazione di un anfiteatro e spazi di aggregazione in via Benedetto Croce. Inoltre, sarà completata la chiesa del Carmine, valorizzando il patrimonio culturale della città. Vignati ha anche menzionato la creazione di una piattaforma per la partecipazione civica e hub digitali, con l’obiettivo di migliorare gli spazi pubblici e creare nuove opportunità di socialità, cultura e sviluppo per Casoria. La consigliera ha ringraziato il presidente Roberto Fico, l’assessore Vincenzo Cuomo, il sindaco Raffaele Bene e il vicesindaco Gaetano Palumbo per il lavoro svolto, sottolineando che ora è fondamentale tradurre queste risorse in opere concrete per i cittadini.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “M5S, Vignati: “A Casoria 12,5 milioni per la rigenerazione della città dalla Regione Campania”” ricevuto tramite email da “Gruppo M5S Comunicazione” in data 21/10/2026.