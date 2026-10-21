Pompei in Rosa: tre giorni di prevenzione e salute per le donne

Dal 23 al 25 ottobre, Pompei ospiterà “Pompei in Rosa – La prevenzione è vita”, un’iniziativa dedicata alla salute femminile e alla diagnosi precoce. L’evento, promosso dall’Amministrazione comunale, mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della salute pubblica.

L’incontro si svolgerà presso l’Aula Consiliare della Casa Comunale venerdì 23 ottobre alle ore 16.00, con la presenza del sindaco Giuseppe Tortora e di rappresentanti di importanti enti come LILT, AIRC e Komen Italia. L’obiettivo è quello di costruire una cultura della prevenzione accessibile e condivisa, coinvolgendo tutto il territorio.

Durante i tre giorni dell’evento, il “Villaggio della Salute” in Piazza Schettini offrirà visite specialistiche e screening gratuiti, con particolare attenzione alla salute femminile. Saranno disponibili consulenze in diverse aree, tra cui senologia, ginecologia, cardiologia e nutrizione. Inoltre, il Museo Temporaneo d’Impresa ospiterà momenti di approfondimento e attività dedicate al benessere psicofisico delle donne.

Il sindaco Tortora ha sottolineato l’importanza di rendere la prevenzione un diritto accessibile a tutti, affermando che “la salute è una responsabilità pubblica e condivisa”. L’iniziativa si concluderà domenica 25 ottobre con la “Marcia in Rosa”, un percorso cittadino per promuovere la solidarietà e l’impegno nella lotta contro i tumori.

Con “Pompei in Rosa”, l’Amministrazione comunale intende avviare un percorso duraturo di sensibilizzazione e prevenzione, costruendo una rete di collaborazione tra istituzioni, professionisti e cittadini per un futuro più sano.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO STAMPA – POMPEI IN ROSA, TRE GIORNI PER METTERE LA PREVENZIONE AL CENTRO DELLA VITA DELLA CITTÀ” ricevuto tramite email da “Giuseppe Tortora” in data 21/10/2026.