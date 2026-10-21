Giochi Uniti presenta All You Can Chili alla SPIEL di Essen 2026

Giochi Uniti, casa editrice partenopea, parteciperà alla fiera SPIEL di Essen 2026, in programma dal 22 al 25 ottobre. Il direttore operativo Stefano De Carolis ha sottolineato l’importanza dell’evento, definito “il palcoscenico per eccellenza nel settore”. La casa editrice porterà il suo titolo di punta, “All You Can Chili”, un gioco di resistenza al piccante, firmato da Dario Massa e illustrato da John Sloth. In questo gioco, i partecipanti si sfidano a chi riesce a tollerare piatti sempre più piccanti. Tra i personaggi del gioco, uno è ispirato a Davide, export sales manager di Giochi Uniti, che sarà presente allo stand per interagire con visitatori e distributori.

Oltre a “All You Can Chili”, lo stand di Giochi Uniti offrirà anche la possibilità di provare e acquistare altri quattro titoli: “Candy Utopia”, “Virtus!”, “Amalfi” e “Dubito”. De Carolis ha evidenziato che Essen rappresenta una vera e propria prova per gli editori, dove i giochi devono dimostrare il loro valore in pochi minuti, anche con un pubblico internazionale. La partecipazione alla fiera è vista come un’opportunità per mostrare la creatività del Mezzogiorno e per interagire con un pubblico globale, dimostrando che il gioco da tavolo può superare barriere linguistiche e culturali. Giochi Uniti si propone quindi come un punto di riferimento per il settore, portando l’innovazione e la tradizione del sud Italia nel mondo dei boardgames.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “(CS) Dalle antiche flotte marinare alle sfide a colpi di peperoncino: Giochi Uniti alla SPIEL di Essen porta la creatività del sud Italia nel settore boardgames” ricevuto tramite email da “Enrico Parolisi” in data 21/10/2026.