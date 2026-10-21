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Rosario Lopa riceve il riconoscimento UNICEF 2026 per meriti associativi

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Riconoscimento UNICEF 2026
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Rosario Lopa, Portavoce della Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo, è stato insignito di un riconoscimento speciale da UNICEF per i suoi meriti associativi e professionali. L’onorificenza è stata conferita per l’impegno costante di Lopa nelle iniziative promosse da UNICEF Campania a favore dei bambini e delle famiglie, soprattutto durante il periodo critico della pandemia e della crisi economica.

Nella motivazione del riconoscimento, si sottolinea lo spirito di abnegazione di Lopa, che ha partecipato attivamente e sostenuto progetti a difesa dei diritti dei bambini in tutto il mondo. Il suo lavoro si è distinto anche per la promozione e la valorizzazione del territorio campano, affrontando tematiche ecologiste e sostenendo il volontariato civile e politico.

Lopa ha dato particolare risalto a quelle aziende che, non solo operano nel rispetto della legalità, ma si impegnano anche in un comportamento solidale. Ha messo in luce storie di eccellenza e professionalità che, fino ad oggi, erano rimaste nell’ombra.

Il riconoscimento è anche un tributo all’impegno di Emilia Narciso, figura di riferimento per UNICEF Campania, e di Rosa Praticò, Presidente dell’Officina delle Idee, che lavorano instancabilmente per promuovere valori di accoglienza, inclusione e solidarietà.

Nel ritirare il premio, Lopa ha voluto condividere il suo riconoscimento con tutti coloro che si battono quotidianamente per il bene comune, evidenziando il lavoro di chi, con sacrificio e dedizione, contribuisce a costruire un mondo migliore per i più giovani.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Riconoscimento UNICEF 2026 a Rosario Lopa” ricevuto tramite email da “consultanazionaleagricoltura4” in data 21/10/2026.

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