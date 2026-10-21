Il Vino e la Magna Grecia: evento al Parco Archeologico di Velia

Il 24 ottobre 2026, il Parco Archeologico di Velia ospiterà l’evento “Il Vino e la Magna Grecia”, organizzato dalla Direzione dei Parchi archeologici di Paestum e Velia in collaborazione con la FISAR Delegazione di Salerno APS. L’iniziativa si inserisce nel programma della 54ª edizione del Congresso Nazionale FISAR, che si svolge ad Ascea Marina dal 23 al 25 ottobre, e rappresenta un’importante opportunità per valorizzare il patrimonio storico e culturale del Cilento.

L’evento avrà inizio alle 15:30 con l’ingresso al Parco e una visita guidata del sito archeologico. Alle 16:30, i partecipanti si sposteranno presso il Teatro di Velia per ascoltare gli interventi di esperti del settore. Tra i relatori, Tiziana D’Angelo, che parlerà della valorizzazione del Parco, Alfonso Santoriello, che discuterà di enoturismo e paesaggi culturali, e Mauro Menichetti, che si concentrerà sui vini della Magna Grecia.

La giornata culminerà alle 17:30 con una degustazione di vini a cura della FISAR Salerno, mentre l’uscita dal Parco è prevista per le 18:30. L’accesso all’evento è riservato agli associati FISAR e ai referenti delle cantine partecipanti al Salone dei Vini della Magna Graecia.

Questo evento rappresenta il primo passo di un percorso di collaborazione tra il Parco archeologico di Velia e la FISAR, volto a promuovere il patrimonio enogastronomico e culturale del territorio. Il vino, come chiave di lettura del paesaggio e della storia, sarà al centro di un confronto che mira a rafforzare il legame tra cultura e identità locale, creando nuove opportunità per l’economia del Cilento.

Il programma delle masterclass del Salone dei Vini della Magna Graecia, che si svolgerà in concomitanza con il Congresso, prevede una serie di approfondimenti sui vitigni e le produzioni d’eccellenza, con esperti del settore pronti a guidare i partecipanti in un viaggio alla scoperta delle tradizioni vitivinicole.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Il Vino e la Magna Grecia – Comunicato Stampa” ricevuto tramite email da “Raffaela D’Andrea” in data 21/10/2026.