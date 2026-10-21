Home Politica Bordignon: “La denatalità non è inevitabile, servono politiche strutturali”

Bordignon: “La denatalità non è inevitabile, servono politiche strutturali”

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Adriano Bordignon, Presidente del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, ha commentato i recenti dati Istat sulla denatalità, evidenziando la necessità di politiche attive per affrontare la crisi demografica. Nel 2025, il tasso di fecondità in Campania si attesta a 1,20 figli per donna per le cittadine italiane e a 1,73 per le straniere, con una media di 1,22 per la popolazione residente. Bordignon ha sottolineato che il numero medio di figli per donna è sceso a 1,14, un nuovo minimo storico, e ha avvertito del pericolo di una rassegnazione generale di fronte a questi dati.

“I dati Istat sulla natalità ci consegnano un quadro che non possiamo limitare a registrare. Vediamo un grande pericolo di dichiarare partita persa e temiamo una rassegnazione strisciante”, ha affermato Bordignon. La denatalità non colpisce tutti i territori allo stesso modo, con il Centro che registra la fecondità più bassa tra le ripartizioni geografiche. La situazione è aggravata da fattori come precarietà lavorativa, difficoltà di accesso alla casa e problemi di conciliazione tra lavoro e famiglia.

Bordignon ha insistito sulla necessità di politiche strutturali e continuative per sostenere le famiglie, sottolineando che il sistema paese deve assumersi la responsabilità di investire in misure a lungo termine. “Dobbiamo investire sulle famiglie con una visione di medio e lungo periodo, garantendo misure coerenti, risorse certe e continuità”, ha dichiarato. Il Forum Nazionale delle Associazioni Familiari chiede un impegno concreto per creare condizioni favorevoli alla genitorialità, affinché il desiderio di avere figli non sia sacrificato a causa delle difficoltà economiche e lavorative.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CAMPANIA_Dati Istat, Bordignon (presidente Forum Nazionale Associazioni Familiari): “No al rassegnazionismo. La denatalità non è inevitabile ma servono politiche strutturali italiane ed europee”” ricevuto tramite email da “Antonio De Angelis” in data 21/10/2026.

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