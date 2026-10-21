UGL Salute: 516 milioni di costi per errori sanitari, serve una riforma

Il Segretario nazionale di UGL Salute, Gianluca Giuliano, ha lanciato un allarme riguardo ai costi elevati degli errori sanitari, che ammontano a 516 milioni di euro in un anno. Questi fondi, accantonati dalle strutture sanitarie pubbliche per far fronte ai sinistri, evidenziano le problematiche del Servizio sanitario nazionale e la necessità di investimenti adeguati.

Giuliano sottolinea che non si può pretendere l’infallibilità dai professionisti della salute, che operano in condizioni di carenza di organico e in reparti sovraffollati. “La sicurezza delle cure non può essere affidata esclusivamente alla responsabilità del singolo professionista”, ha affermato, evidenziando l’importanza di avere organici adeguati, turni sostenibili e strutture sicure.

Il sindacato UGL Salute chiede una distinzione chiara tra responsabilità individuali e criticità organizzative, ponendo l’accento sul diritto dei pazienti a ricevere cure sicure e giustizia. Giuliano ha messo in luce come il contenzioso legato agli errori sanitari possa avere ripercussioni negative sulla vita degli operatori, alimentando un clima di paura e medicina difensiva, in un momento in cui il settore sanitario fatica a trattenere e reclutare personale.

Per affrontare questa crisi, UGL Salute propone di rafforzare la gestione del rischio clinico attraverso l’analisi degli eventi avversi, audit multidisciplinari e formazione continua. “Segnalare un rischio deve diventare un’opportunità per correggere le criticità e prevenire nuovi danni”, ha affermato Giuliano.

Il sindacato insiste sulla necessità di investire nella prevenzione per garantire condizioni assistenziali adeguate e tutelare sia i pazienti che i professionisti della sanità. “La nostra posizione è chiara: difendere i pazienti e tutelare chi lavora nella sanità sono obiettivi inseparabili”, ha concluso il Segretario nazionale, chiedendo riforme accompagnate da investimenti concreti e dal coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “UGL SALUTE: «ERRORI SANITARI, 516 MILIONI DI COSTI: LA VERA EMERGENZA È UNA SANITÀ LASCIATA SENZA DIFESA»” ricevuto tramite email da “ufficiostampa” in data 21/10/2026.