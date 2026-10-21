Home Territori Sanità UGL Salute: 516 milioni di costi per errori sanitari, serve una riforma

UGL Salute: 516 milioni di costi per errori sanitari, serve una riforma

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
errori sanitari costi
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno

Il Segretario nazionale di UGL Salute, Gianluca Giuliano, ha lanciato un allarme riguardo ai costi elevati degli errori sanitari, che ammontano a 516 milioni di euro in un anno. Questi fondi, accantonati dalle strutture sanitarie pubbliche per far fronte ai sinistri, evidenziano le problematiche del Servizio sanitario nazionale e la necessità di investimenti adeguati.

Giuliano sottolinea che non si può pretendere l’infallibilità dai professionisti della salute, che operano in condizioni di carenza di organico e in reparti sovraffollati. “La sicurezza delle cure non può essere affidata esclusivamente alla responsabilità del singolo professionista”, ha affermato, evidenziando l’importanza di avere organici adeguati, turni sostenibili e strutture sicure.

Il sindacato UGL Salute chiede una distinzione chiara tra responsabilità individuali e criticità organizzative, ponendo l’accento sul diritto dei pazienti a ricevere cure sicure e giustizia. Giuliano ha messo in luce come il contenzioso legato agli errori sanitari possa avere ripercussioni negative sulla vita degli operatori, alimentando un clima di paura e medicina difensiva, in un momento in cui il settore sanitario fatica a trattenere e reclutare personale.

Per affrontare questa crisi, UGL Salute propone di rafforzare la gestione del rischio clinico attraverso l’analisi degli eventi avversi, audit multidisciplinari e formazione continua. “Segnalare un rischio deve diventare un’opportunità per correggere le criticità e prevenire nuovi danni”, ha affermato Giuliano.

Il sindacato insiste sulla necessità di investire nella prevenzione per garantire condizioni assistenziali adeguate e tutelare sia i pazienti che i professionisti della sanità. “La nostra posizione è chiara: difendere i pazienti e tutelare chi lavora nella sanità sono obiettivi inseparabili”, ha concluso il Segretario nazionale, chiedendo riforme accompagnate da investimenti concreti e dal coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “UGL SALUTE: «ERRORI SANITARI, 516 MILIONI DI COSTI: LA VERA EMERGENZA È UNA SANITÀ LASCIATA SENZA DIFESA»” ricevuto tramite email da “ufficiostampa” in data 21/10/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it