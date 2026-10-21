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Coldiretti Campania: Stop alla mobilitazione grazie a risorse regionali

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Coldiretti Campania
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Coldiretti Campania ha annunciato la sospensione della mobilitazione prevista per il 22 ottobre in piazza Plebiscito, grazie all’impegno della Regione che ha stanziato fino a venti milioni di euro per affrontare l’emergenza carburanti. L’incontro tra il presidente Roberto Fico, l’assessore all’agricoltura Maria Carmela Serluca e i rappresentanti di Coldiretti ha portato a questa decisione, con l’obiettivo di sostenere il comparto agricolo in difficoltà a causa dell’aumento dei costi del gasolio. Il direttore regionale Roberto Mazzei ha sottolineato che questa scelta evita di aggravare una situazione già complessa, segnata anche dalla protesta degli autotrasportatori. La Regione ha promesso ulteriori misure di supporto per gli agricoltori, che stanno affrontando gravi problemi di stoccaggio e raccolta, in particolare per ortofrutta e prodotti come fiori e castagne. Il presidente Ettore Bellelli ha evidenziato l’importanza di garantire la mobilità dei prodotti agricoli per prevenire danni maggiori rispetto a quelli derivanti dal caro gasolio.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COLDIRETTI CAMPANIA: STOP ALLA MOBILITAZIONE, IN ARRIVO RISORSE DALLA REGIONE CAMPANIA” ricevuto tramite email da “Campania – Roberto Esse” in data 21/10/2026.

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