Sciopero degli autotrasportatori: l’ADCC chiede interventi urgenti del governo

A causa dello sciopero degli autotrasportatori, anche in Campania i supermercati iniziano a riscontrare problemi di approvvigionamento, con scaffali vuoti, in particolare per quanto riguarda gli alimentari provenienti dal Nord. Questa situazione, già vissuta in passato, è aggravata dall’aumento dei prezzi dei carburanti, che incide sul costo delle merci e genera un’inflazione record.

Il governo ha convocato i sindacati per il 27 ottobre, un termine considerato troppo lungo data l’emergenza in corso. Gaetano Graziano, vicepresidente nazionale dell’ADCC (Associazione Direttori Centri Commerciali), ha espresso la sua preoccupazione riguardo a questa crisi. “In qualità di vicepresidente nazionale dell’ADCC, ritengo importante sottolineare che quanto sta accadendo in Campania riguarda tutti noi. Non si tratta soltanto degli scaffali dei supermercati, ma dell’intero sistema del commercio e dei servizi: una rete di imprese, lavoratori e famiglie che ogni giorno contribuisce alla vitalità e allo sviluppo dei nostri territori. Per garantire la continuità di questa rete fondamentale, è necessario che il Governo intervenga tempestivamente per superare le criticità logistiche e ripristinare il regolare flusso delle merci. Un’azione coordinata e concreta delle istituzioni è indispensabile per sostenere e tutelare tutte le attività commerciali, dalle medie strutture ai negozi di vicinato, fino a bar e ristoranti, salvaguardando al contempo le famiglie e l’economia del territorio. In questo momento è fondamentale fare squadra, con responsabilità e spirito di collaborazione, per tornare quanto prima alla normalità e proteggere il tessuto economico e sociale della regione”.

La situazione attuale richiede un intervento rapido e deciso da parte delle autorità competenti per evitare il deterioramento ulteriore delle condizioni di approvvigionamento e garantire il benessere delle famiglie e delle imprese campane.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COM. STAMPA: L’ADCC SULLO SCIOPERO DEGLI AUTOTRASPORTATORI, IL GOVERNO SIA TEMPESTIVO” ricevuto tramite email da “Francesco Celiento” in data 21/10/2026.