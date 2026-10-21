Strasalerno 2026: oltre 1.100 iscritti per la mezza maratona di Salerno

La Strasalerno Garofalo si prepara a festeggiare la sua edizione numero 31, in programma il 25 ottobre a Salerno. Con oltre 1.100 iscritti già registrati, l’evento si conferma un punto di riferimento per i podisti, non solo campani. Il percorso, che si snoda tra il lungomare e i punti storici della città, è stato rinnovato e promette di essere ancora più veloce rispetto alle edizioni passate.

Negli ultimi anni, il record di prestazione è stato detenuto da Vincenzo Lembo, con un tempo di 1h10’29”, e da Vincenza Della Rocca, che ha corso in 1h19’32” lo scorso anno. Entrambi i podisti sono attesi anche in questa edizione per cercare di migliorare i loro tempi.

L’evento non si limita alla mezza maratona, ma include anche una prova di 10 km, sia in versione agonistica che non competitiva, e la Family Run di 2 km. La partenza è fissata per le 8:45 dallo spazio antistante la Piscina Vitale, che funge anche da arrivo e centro servizi.

Per chi non si fosse ancora iscritto, sarà possibile farlo il giorno prima dell’evento, dalle 15:00 alle 19:30. Il giorno della gara, invece, si potrà solo ritirare il pettorale dalle 7:30 alle 8:15. La Strasalerno, inserita nel calendario nazionale Fidal, avrà anche valore di Campionato nazionale ASI, con premi per i primi 20 uomini e donne e i primi 3 classificati di categoria. Anche per la prova di 10 km sono previsti riconoscimenti per i primi classificati.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale dell’Atl. Vis Nova.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Presentazione Strasalerno” ricevuto tramite email da “Gabriele Gentili” in data 21/10/2026.