Aperto il bando per 4 borse di studio per studenti campani

Fondazione Pesenti Ets e UniCredit Foundation hanno annunciato l’apertura del bando per l’assegnazione di quattro borse di studio destinate a studenti degli istituti tecnici e professionali della Campania. Giunto alla sua sesta edizione, il progetto “A Scuola in Europa” offre la possibilità di partecipare a programmi di studio trimestrali all’estero, coprendo tutte le spese necessarie. Le borse sono riservate a studenti meritevoli con un ISEE non superiore a 40.000 euro e una media scolastica di almeno 7/10.

Le iscrizioni per il bando sono aperte fino al 10 novembre 2026 e rappresentano una rara opportunità per gli studenti di istituti tecnici e professionali, solitamente esclusi da iniziative simili, che tendono a concentrarsi sugli studenti dei licei. I vincitori potranno vivere e studiare in uno dei dieci paesi europei previsti dal programma, tra cui Belgio, Francia, Polonia e Ungheria. Intercultura, l’associazione di volontariato che gestisce il progetto, si occuperà di tutte le attività necessarie per l’organizzazione dell’esperienza.

La testimonianza di studenti che hanno già partecipato al programma evidenzia l’impatto positivo dell’iniziativa. Chiara, una studentessa attualmente in Turchia, ha condiviso: «Il messaggio più grande che desidero condividere è di non smettere mai di sognare, perché un giorno i sogni possono davvero diventare realtà». Altri studenti, come Francesco e Iris, hanno sottolineato l’importanza di affrontare nuove sfide e di uscire dalla propria zona di comfort per crescere e sviluppare competenze.

Il bando prevede un sistema di punteggi per facilitare l’accesso ai giovani con minori risorse finanziarie e riconosce l’esperienza all’estero ai fini dei crediti formativi. Per candidarsi, gli interessati devono registrarsi sul portale di Intercultura entro la scadenza stabilita. La graduatoria finale sarà comunicata entro febbraio 2027. Questo progetto rappresenta un’opportunità concreta per gli studenti della Campania di ampliare le proprie prospettive e diventare cittadini globali consapevoli.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa ““A scuola in Europa”: 4 borse di studio per studenti campani” ricevuto tramite email da “Maria Chiara Catania_PCT_IT” in data 26/10/2026.