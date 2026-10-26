Rentokil Initial e Debug uniti contro le zanzare in Europa

L’aumento delle temperature e i cambiamenti climatici stanno prolungando la stagione delle zanzare in Europa, favorendo la diffusione di malattie come Dengue e Chikungunya. Per affrontare questa emergenza, Rentokil Initial, azienda specializzata nella gestione degli infestanti, e Debug, iniziativa di Google, hanno avviato una partnership innovativa. L’obiettivo è integrare tecnologie biologiche nel controllo delle zanzare, in particolare attraverso la Tecnica dell’Insetto Incompatibile (IIT). Questa collaborazione si basa su esperimenti condotti a Roma, dove si è registrata una riduzione dell’88% nella produzione di uova di zanzara tigre.

La partnership mira a un approccio di gestione integrata, combinando l’esperienza di Rentokil nel controllo delle zanzare con le tecnologie avanzate di Debug. Quest’estate, a Barcellona, è stato avviato un progetto pilota che ha visto il rilascio di oltre 1,5 milioni di zanzare maschio portatrici dell’infezione da Wolbachia, un passo significativo verso il controllo delle popolazioni di zanzare in aree urbane.

“Per contrastare efficacemente le minacce alla salute pubblica legate alle malattie trasmesse dalle zanzare è necessario poter contare su una gamma completa di soluzioni”, ha affermato Rubén Bueno Mari, entomologo di Rentokil. Linus Upson di Debug ha aggiunto che questa collaborazione rappresenta un’opportunità unica per applicare tecniche innovative su scala più ampia. La sperimentazione in corso offre la possibilità di sviluppare un modello operativo replicabile in altri contesti europei, contribuendo a una risposta efficace contro le zanzare invasive e le malattie che possono trasmettere.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Rentokil Initial e Debug (Google) insieme per contrastare la diffusione delle zanzare in Europa” ricevuto tramite email da “Chiara Banfi” in data 26/10/2026.