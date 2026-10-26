Home Eventi e Manifestazioni Presentazione del corto “Atti di ricordi” al Consiglio Regionale

Presentazione del corto “Atti di ricordi” al Consiglio Regionale

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
corto Atti di ricordi
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Sconti del 60% su zaini, astucci, quaderni, cancelleria, colori su CartolibreriaShop.it
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.

Il 27 ottobre 2026, alle ore 10.00, si terrà la prima del cortometraggio “Atti di ricordi” presso l’Aula Giancarlo Siani del Consiglio regionale della Campania. Il progetto, parte dell’iniziativa “Borghi in scena”, è stato ideato e prodotto dall’Associazione culturale L’Iride ETS di Cava de’ Tirreni con il supporto della Regione Campania e Scabec.

Il corto, della durata di circa 20 minuti, è un mockumentary poetico che esplora la memoria viva di piccoli paesi come Baselice, Tora e Piccilli, Tortorella e Zungoli, attraverso un notaio itinerante che “certifica” i ricordi degli abitanti. La presentazione sarà moderata da Claudia Izzo, direttrice di Campania Life, e vedrà la partecipazione di figure di spicco come l’Assessore al Turismo Vincenzo Maraio e il vice presidente della Commissione Agricoltura Francesco Picarone.

Maria Gabriella Alfano, presidente de L’Iride, presenterà il progetto, mentre Alfonso Amendola, docente dell’Università di Salerno, e il regista Luca Grafner interverranno per approfondire i temi trattati nel corto. Saranno presenti anche i sindaci dei quattro comuni coinvolti e gli abitanti che hanno partecipato al film.

“Abbiamo scelto un approccio dal basso: sono stati gli abitanti e i luoghi a raccontarsi. Quando un paese si svuota non perde solo abitanti, perde testimoni”, ha dichiarato Alfano. L’iniziativa, avviata nel 2021, ha già raccontato 13 borghi della Campania interna attraverso la letteratura e l’audiovisivo, contribuendo a preservare la memoria collettiva di queste comunità.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Borghi in scena» al Consiglio Regionale: il 27 ottobre la prima di «Atti di ricordi», il corto sulla memoria viva dei piccoli paesi” ricevuto tramite email da “Associazione Iride” in data 26/10/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it