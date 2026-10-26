Presentazione del corto “Atti di ricordi” al Consiglio Regionale

Il 27 ottobre 2026, alle ore 10.00, si terrà la prima del cortometraggio “Atti di ricordi” presso l’Aula Giancarlo Siani del Consiglio regionale della Campania. Il progetto, parte dell’iniziativa “Borghi in scena”, è stato ideato e prodotto dall’Associazione culturale L’Iride ETS di Cava de’ Tirreni con il supporto della Regione Campania e Scabec.

Il corto, della durata di circa 20 minuti, è un mockumentary poetico che esplora la memoria viva di piccoli paesi come Baselice, Tora e Piccilli, Tortorella e Zungoli, attraverso un notaio itinerante che “certifica” i ricordi degli abitanti. La presentazione sarà moderata da Claudia Izzo, direttrice di Campania Life, e vedrà la partecipazione di figure di spicco come l’Assessore al Turismo Vincenzo Maraio e il vice presidente della Commissione Agricoltura Francesco Picarone.

Maria Gabriella Alfano, presidente de L’Iride, presenterà il progetto, mentre Alfonso Amendola, docente dell’Università di Salerno, e il regista Luca Grafner interverranno per approfondire i temi trattati nel corto. Saranno presenti anche i sindaci dei quattro comuni coinvolti e gli abitanti che hanno partecipato al film.

“Abbiamo scelto un approccio dal basso: sono stati gli abitanti e i luoghi a raccontarsi. Quando un paese si svuota non perde solo abitanti, perde testimoni”, ha dichiarato Alfano. L’iniziativa, avviata nel 2021, ha già raccontato 13 borghi della Campania interna attraverso la letteratura e l’audiovisivo, contribuendo a preservare la memoria collettiva di queste comunità.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Borghi in scena» al Consiglio Regionale: il 27 ottobre la prima di «Atti di ricordi», il corto sulla memoria viva dei piccoli paesi” ricevuto tramite email da “Associazione Iride” in data 26/10/2026.