Grande successo per la prima giornata del Festival di Filosofia a Battipaglia

Si è svolta con grande partecipazione la prima giornata di “IDEE. Festival di Filosofia – VirtuReale” a Battipaglia, presso l’Auditorium dell’Istituto di Istruzione Superiore “Enzo Ferrari”. L’evento ha visto oltre 300 partecipanti, tra cui membri della comunità locale e visitatori da fuori città, riuniti per discutere sul tema “Pensare il presente, tra intelligenza artificiale, sacro e identità”.

Il pomeriggio è stato caratterizzato dall’intervento di padre Paolo Benanti, teologo e professore alla LUISS Guido Carli, che ha affrontato il tema del potere computazionale e la responsabilità collettiva nello sviluppo delle tecnologie. Durante il suo intervento, Benanti ha affermato: «Servono idee, servono cervello, serve capacità di pensare per affrontare al meglio i nostri tempi. L’intelligenza artificiale non è un destino ma è qualcosa da costruire insieme secondo quella matrice di valori profonda che ci caratterizza.»

Il dialogo ha continuato con una tavola rotonda intitolata “Il sacro e il virtuale. Religioni, tradizioni e immaginari nell’era dell’intelligenza artificiale”, moderata da Davide Monaco. I relatori hanno discusso le trasformazioni dei linguaggi religiosi e il rapporto tra nuove tecnologie e dimensione spirituale.

Presenti anche S.E. Mons. Andrea Bellandi, arcivescovo metropolita di Salerno-Campagna-Acerno, e il presidente dell’ATS promotrice, don Luigi Piccolo, che ha evidenziato l’importanza di coinvolgere i giovani: «Dobbiamo credere nei giovani e costruire con loro il futuro».

Il Festival prosegue oggi con ulteriori incontri. Alle 18:00 si terrà il dibattito “Genere e tecnologie. Tra stereotipi e nuove possibilità” con Delfina Malandrino e Valeria Giordano, seguito alle 19:30 da Giso Amendola con “Identità, soggetti, soggettivazioni”. Gli eventi sono ad ingresso libero e si svolgeranno presso l’Auditorium dell’Istituto “Enzo Ferrari” in via Rosa Jemma 279, a Battipaglia.

L’iniziativa è promossa dall’ATS Oratorio San Giovanni Bosco e Santa Teresa di Gesù Bambino, in collaborazione con diverse associazioni e istituzioni locali, e gode del patrocinio della Regione Campania e del Comune di Battipaglia.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “IDEE FESTIVAL DI FILOSOFIA GRANDE SUCCESSO A BATTIPAGLIA PER LA PRIMA GIORNATA CON PADRE BENANTI” ricevuto tramite email da “Emilio D’Arco” in data 24/10/2026.