Conclusa la ventunesima edizione di Ravello Lab 2026

Si è conclusa il 24 ottobre 2026 la ventunesima edizione di Ravello Lab, il forum europeo su Cultura e Sviluppo, tenutosi a Villa Rufolo di Ravello. L’evento, organizzato dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, Federculture e la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, ha visto la partecipazione di oltre 100 esperti suddivisi in quattro tavoli di lavoro. Il tema centrale dell’edizione, “Memoria e contemporaneità: attraversare l’arte”, ha stimolato un intenso dibattito su come promuovere la creatività territoriale e l’accessibilità alla cultura.

Nei tre giorni di lavori, i partecipanti hanno discusso strategie per la rigenerazione e la conservazione della cultura, con particolare attenzione all’utenza giovanile e alle fasce più svantaggiate. Le riflessioni emerse saranno raccolte in Raccomandazioni che verranno presentate alle istituzioni nazionali e sovranazionali.

Fabio Pollice, chairman del panel sulla creatività territoriale, ha sottolineato l’importanza di promuovere la creatività nei territori, affinché diventino laboratori di nuove espressioni culturali. Ha affermato: “La sfida è individuare politiche capaci di alimentare questa stessa capacità, affinché i territori non siano soltanto custodi del patrimonio ereditato, ma diventino veri e propri laboratori di creatività”.

Pierpaolo Forte, chairman del panel sulla promozione del contemporaneo, ha evidenziato la necessità di sostenere la creazione artistica contemporanea, affermando che l’eredità culturale deve continuare a esprimere dimensioni di contemporaneità.

Marcello Minuti, chairman del panel su partecipazione e accessibilità, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di garantire che l’accesso alla cultura si traduca in partecipazione reale, proponendo l’idea di Consigli di partecipazione per i musei.

Alberto Bonisoli, chairman del panel sulla comunicazione, ha sottolineato l’importanza di rendere la comunicazione uno strumento per ampliare l’accesso alla cultura, affermando che è fondamentale creare condizioni affinché un numero sempre maggiore di persone possa conoscere le opportunità culturali.

La sessione conclusiva ha visto la lectio magistralis di Mons. Fabio Fabene, che ha parlato del rapporto tra arte e bellezza, sottolineando l’importanza della creatività umana in un’epoca dominata dalla tecnologia.

Andrea Cancellato, presidente di Federculture, ha concluso affermando che Ravello Lab ha prodotto un patrimonio ricco di riflessioni e proposte, invitando a trasformare queste indicazioni in azioni concrete per la crescita culturale e sociale delle comunità. Anche il Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, Federico Mollicone, ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto durante l’evento, che incide sulle politiche culturali nazionali.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CS CONCLUSIVO RAVELLO LAB 2026” ricevuto tramite email da “Ravello Lab” in data 24/10/2026.