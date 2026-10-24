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Cantina Segreta di Eboli premiata da Il Golosario, Andrea Nanna a Milano

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Cantina Segreta Eboli
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Cantina Segreta di Eboli ha ricevuto un importante riconoscimento dalla guida gastronomica Il Golosario, ottenendo il Faccino Radioso, una distinzione riservata a ristoranti di eccellenza. Il fondatore e chef Andrea Nanna sarà a Milano il 2 novembre per ritirare il premio, mentre il giorno successivo parteciperà a una cena a quattro mani a Rho con il collega Gaetano Marinaccio.

Questo riconoscimento segna un traguardo significativo per Cantina Segreta, che ha recentemente festeggiato i suoi primi due anni di attività. Il ristorante si distingue per la sua proposta gastronomica che unisce la tradizione culinaria ebolitana con una ricerca costante sulla qualità delle materie prime. Nanna ha saputo reinterpretare le ricette tradizionali, creando piatti che riflettono una visione personale e innovativa della cucina.

L’appuntamento a Milano non è solo un momento di celebrazione, ma anche un’opportunità per rafforzare il legame tra la cucina ebolitana e il panorama gastronomico nazionale. La cena a quattro mani, in programma il 3 novembre presso La Cucina a Rho, rappresenta un seguito della collaborazione avviata nel settembre 2025, quando Marinaccio era stato ospite di Cantina Segreta. Questa sinergia tra i due chef dimostra la volontà di confrontarsi e crescere professionalmente, portando avanti una visione comune della gastronomia.

Andrea Nanna, che ha accumulato esperienze in diverse regioni italiane e all’estero, considera queste occasioni di scambio come fondamentali per la propria crescita professionale. Il riconoscimento ricevuto da Il Golosario e la cena a Rho mettono in luce l’attenzione verso il lavoro svolto a Cantina Segreta e la continua ricerca di nuovi orizzonti gastronomici.

Con queste due giornate a Milano, Cantina Segreta e la città di Eboli si preparano a farsi conoscere anche oltre i confini regionali, confermando il valore della loro proposta culinaria.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Cantina Segreta di Eboli premiata da Il Golosario: Andrea Nanna a Milano il 2 e 3 novembre” ricevuto tramite email da “CA – Agenzia di Comunicazione” in data 24/10/2026.

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