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Luisa Rosa eletta Presidente di Confimprenditori Salerno

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Confimprenditori Salerno
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Si è svolta ieri sera, presso il Novotel Salerno, l’Assemblea Costituente di Confimprenditori Salerno, un evento che ha visto una grande partecipazione di rappresentanti istituzionali, professionisti e imprenditori. L’obiettivo principale dell’incontro è stato quello di promuovere lo sviluppo economico e le nuove opportunità per il territorio salernitano.

Tra i relatori presenti, l’on. Piero De Luca e Stefano Ruvolo, Presidente di Confimprenditori, hanno partecipato attivamente al dibattito sui temi cruciali dell’economia e della crescita delle imprese. Moderati da Roberto D’Elia, vicepresidente della nuova sede provinciale, i lavori hanno visto un confronto ricco di spunti e idee.

Al termine dell’assemblea, Luisa Rosa è stata eletta nuova presidente di Confimprenditori Salerno. In un momento di grande responsabilità, ha dichiarato: «Assumere questa presidenza significa raccogliere una responsabilità importante e trasformarla in un impegno concreto verso le imprese e i professionisti del nostro territorio. Vogliamo costruire una realtà capace di ascoltare, creare relazioni e favorire opportunità reali di crescita, con uno sguardo rivolto all’innovazione e al futuro. Ogni impresa è una storia di coraggio, impegno e visione, il nostro compito è contribuire affinché queste storie possano crescere e diventare valore per tutta la provincia di Salerno».

L’Assemblea Costituente rappresenta un momento cruciale per la nascita e il consolidamento della nuova sede provinciale di Confimprenditori, con l’ambizione di rafforzare il dialogo tra imprese, istituzioni e professionisti, contribuendo attivamente allo sviluppo economico e sociale della provincia di Salerno.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Confimprenditori Salerno, grande partecipazione all’Assemblea Costituente: Luisa Rosa eletta Presidente sede Provinciale” ricevuto tramite email da “Confimprenditori Salerno” in data 24/10/2026.

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