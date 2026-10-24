Eccellenza Femminile: Baroncino ospita la Virtus Volla nella seconda giornata

La Polisportiva Baroncino è pronta a tornare in campo per la seconda giornata del campionato di Eccellenza Femminile, affrontando tra le mura amiche la Virtus Volla. La partita si svolgerà domani, alle ore 10.00, presso lo stadio “23 Giugno 1978”. Il tecnico della Baroncino, Dorini, ha mantenuto un tono cauto nonostante la vittoria nella prima giornata contro la Lady Naples Soccer, sottolineando l’importanza di non adagiarsi sugli allori. “La vittoria all’esordio non deve ingannare. Siamo in una fase di costruzione e non abbiamo ancora un’identità precisa”, ha dichiarato il mister. La Virtus Volla, reduce da una sconfitta contro il Qualiano, schiera una squadra giovane, pronta a dare il massimo. Una delle novità per la Baroncino è il rientro di Colucci, che potrebbe tornare in campo dopo un infortunio al ginocchio. La sfida sarà arbitrata da Francesco Scognamiglio della sezione di Torre de Greco.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato stampa presentazione Baroncino – Virtus Volla Eccellenza Femminile” ricevuto tramite email da “Isabella Lamberti” in data 24/10/2026.