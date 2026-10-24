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La Genea Lanzara conquista una vittoria sofferta contro Serra Fasano

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Genea Lanzara vittoria
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La Genea Lanzara ha ottenuto una vittoria fondamentale nel campionato di Serie A Silver maschile, superando la Roberto Serra Fasano con un punteggio di 28-27. La partita, disputata alla Palestra Palumbo di Salerno, ha visto la formazione salernitana guidata da Nicolas Balogh riscattare la sconfitta della scorsa settimana contro Siracusa, muovendo così la propria classifica e portando a casa l’intera posta in palio.

La sfida è stata caratterizzata da un equilibrio costante, con entrambe le squadre che si sono risposte colpo su colpo. La Genea Lanzara ha cercato di imporre il proprio ritmo, riuscendo a trovare soluzioni offensive importanti, ma ha dovuto anche contenere le iniziative degli ospiti. Il primo tempo si è chiuso con il punteggio di 10-12, evidenziando la parità della gara.

Nella ripresa, l’intensità è aumentata, con le realizzazioni che si sono susseguite e il risultato che è rimasto in bilico fino alla fine. La Genea Lanzara ha dimostrato grande determinazione, mantenendo la concentrazione nei momenti decisivi. Nel finale, nonostante la pressione, la squadra è riuscita a difendere il vantaggio, concludendo la partita sul 28-27.

Tra i protagonisti della vittoria spiccano Joaquin Juarez, autore di 8 reti, e Andrea Strozzi, che ha segnato 6 volte. Il contributo di tutti i giocatori è stato fondamentale per questa vittoria, che rappresenta un importante passo avanti per il morale e la fiducia della squadra in vista dei prossimi impegni di campionato.

La Genea Lanzara ha dimostrato di avere la capacità di reagire alle difficoltà, e questa vittoria rappresenta un’iniezione di entusiasmo per il prosieguo della stagione. Il cammino è ancora lungo, ma la prestazione offerta sul parquet della Palumbo è un segnale positivo per il futuro.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Genea Lanzara _24 Ottobre” ricevuto tramite email da “Handball Lanzara 2012” in data 24/10/2026.

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