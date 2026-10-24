L’Amalfi Coast Sambuco conquista la vetta del campionato con una vittoria convincente

L’Amalfi Coast Sambuco continua a brillare nel Girone F di Serie B, conquistando la quarta vittoria consecutiva con un netto 6-3 sul campo del Futsal Barra. La squadra, guidata da Mister Ruocco e Mister Gambardella, ha dimostrato grande determinazione e talento, prendendo così la vetta solitaria della classifica.

La partita, disputata nella giornata di ieri, ha visto un inizio equilibrato, ma è stato il Futsal Barra a sbloccare il punteggio al 7′ grazie a Fetta, che ha approfittato di una respinta del portiere Gagliano. Tuttavia, la reazione dell’Amalfi Coast è stata immediata e veemente: al 11′ Proto ha recuperato palla, permettendo a Napoletano di segnare il gol del pareggio. Pochi minuti dopo, Napoletano ha realizzato un colpo di tacco spettacolare che ha portato la sua squadra in vantaggio.

Il Barra non si è dato per vinto e al 14′ ha pareggiato nuovamente con Pispico. Ma l’Amalfi Coast ha risposto subito con Ottagono, che ha segnato dalla distanza per il 3-2. Nel finale di tempo, Ranieri ha salvato il Barra da un ulteriore gol, neutralizzando un tiro libero di Campolongo.

Nella ripresa, Campolongo ha finalmente sbloccato il suo bottino personale, segnando il 4-2 al 5′. Il momento decisivo è arrivato al 7′, quando Napoletano ha completato la sua tripletta, portando il punteggio sul 5-2. Nonostante il tentativo del Barra di rientrare in partita con il gol di Ranieri, l’Amalfi Coast ha mantenuto il controllo del gioco.

Il colpo finale è arrivato al 16′, quando un’azione di contropiede ha portato a un’autorete di Pispico, fissando il punteggio sul 6-3 finale. Con questa vittoria, l’Amalfi Coast Sambuco si conferma come una delle squadre più forti del campionato, lanciando un chiaro messaggio ai concorrenti. La squadra continua a correre e a dimostrare la propria forza sul campo, con Napoletano che si è affermato come uno dei protagonisti indiscussi di questa stagione.

(ph Gino Mansi)

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Sei gol per volare da soli: l’Amalfi Coast Sambuco espugna Barra e si prende la vetta” ricevuto tramite email da “Nicola Mansi” in data 24/10/2026.