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La Santoro Creative Hub Salerno vince a Cerignola e resta in vetta

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Santoro Creative Hub Salerno
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La Santoro Creative Hub Salerno ha conquistato una vittoria decisiva sul campo della Flv Cerignola, nel big match della seconda giornata del Girone I di Serie B2. La squadra salernitana ha dimostrato una prestazione solida e convincente, mantenendo il punteggio pieno in classifica. La gara è iniziata con un ace di Ndriollari che ha dato il via a un break di sei punti, portando Salerno sul 2-11. Nonostante la reazione delle padrone di casa, le foxes hanno mantenuto il controllo del match, chiudendo il primo set 21-25.

Nel secondo set, Salerno ha continuato a dominare, con Pepe al centro che ha messo a segno punti decisivi, chiudendo il set con un netto 15-25. Il terzo set ha visto Cerignola intensificare gli sforzi, riuscendo a chiudere il set a proprio favore con un 25-16. Tuttavia, nel quarto set, le foxes hanno mostrato grande determinazione, portandosi avanti di tre punti. Nonostante i tentativi di recupero da parte delle padrone di casa, Salerno ha mantenuto la lucidità necessaria per chiudere il set 23-25 e assicurarsi la vittoria.

Martina Pepe, centrale della Santoro Creative Hub, ha commentato: «Sapevamo che questa sarebbe stata una partita complicata. Siamo state brave a mettere in campo quanto preparato in settimana, soprattutto nei primi due set». Anche coach Cacace ha elogiato la prestazione della squadra, sottolineando l’importanza di aggredire l’avversario fin dall’inizio.

La Santoro Creative Hub Salerno si prepara ora per il prossimo incontro contro Monopoli, un altro match che si preannuncia intenso e importante per la stagione.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa Polisportiva Salerno Guiscards – VOLLEY” ricevuto tramite email da “Salerno Guiscards” in data 24/10/2026.

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