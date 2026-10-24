Idee, passione e impatto duraturo: il “Rotary Club Salerno” traccia il futuro con il Governatore Giuseppe Nardini.

Non una formale visita istituzionale, ma un autentico laboratorio di idee, passione e condivisione è stato l’incontro tra il Governatore del Distretto Rotary 2101, il dottor Giuseppe Nardini, e la grande famiglia rotariana salernitana rappresentata dal “Rotary Club Salerno”, presieduto da Giulio Trimboli; dal “Rotaract Club Salerno”, presieduto da Francesca Laudisio; e dal “Club Interact Salerno Est” presieduto da Vincenzo Petrozzino. Il governatore Nardini, medico psichiatra che da circa trent’anni lavora presso l’Ospedale Cotugno di Napoli, nel corso della conviviale rotariana, organizzata presso il Circolo Canottieri Irno, ha spiegato che l’azione rotariana non deve essere un’offerta calata dall’alto:” Deve essere un’azione costruita con e per la comunità, mossa dall’orgoglio di appartenere a un’organizzazione globale capace di fare del bene e trasformare la vita delle persone”. Il Governatore Nardini, da trent’anni socio del Rotary, ha spiegato che non intende imporre un proprio progetto personale ai Club: “Il mio ruolo è quello di ascoltare la voce dei Club: Rotary, Rotaract e Interact; valorizzare le loro idee e aiutarli a concretizzarle. Il mio progetto è quello di aiutare i club a tirar fuori idee convincenti e coinvolgenti per la comunità. La visita istituzionale non deve essere vissuta come un esame burocratico o fiscale, ma come un momento in cui soci e Club scelgono di stare insieme per rafforzare la propria identità”. Ricordando il motto del Presidente Internazionale del Rotary, Olayinka Hakeem Babalola, “Creiamo un impatto duraturo”, Nardini ha spiegato che il vero obiettivo del Rotary non è limitarsi a raggiungere risultati a breve termine:” Ci poniamo un obiettivo molto semplice, che è quello di creare un impatto duraturo nel mondo, nelle nostre comunità e anche in noi stessi”. Nardini ha anche sottolineato l’importanza del progetto “End Polio Now” (Polio Plus):” È il simbolo per eccellenza della perseveranza rotariana. Da oltre 40 anni il Rotary lavora per l’eradicazione globale della malattia, con soli pochi casi rimasti tra Afghanistan e Pakistan. Fondamentale la collaborazione con la “Bill & Melinda Gates Foundation”, uno dei partner strategici e finanziari più importanti del progetto: per ogni dollaro raccolto dai membri del Rotary, la Fondazione Gates si impegna a donarne altri due”. A questo proposito il Governatore Nardini, di origini beneventane, ha ricordato con soddisfazione il successo ottenuto dal progetto “Neapolis Marathon”: “Le “Passeggiate Rotariane” e la “Maratona di Napoli”, svoltesi il 17 e 18 ottobre, hanno visto la partecipazione di oltre 500 rotariani del “Distretto Rotary 2101”. Tutti hanno indossato le magliette con il simbolo della polio da loro acquistate per raccogliere fondi destinati alla campagna “End Polio Now”. È importante il lavoro e la passione che ci mettono i rotariani quando sentono di appartenere alla fondazione, perché grazie alla fondazione noi riusciamo a raggiungere questi obiettivi straordinari che sono poi contenuti nelle nostre sette aree di intervento prioritario:” Promozione della pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti. Prevenzione e cura delle malattie. Acqua, servizi igienici e igiene. Salute materna e infantile. Istruzione di base e alfabetizzazione. Sviluppo economico e comunitario. Tutela dell’ambiente”. Nardini ha anche annunciato quelli che saranno i prossimi seminari distrettuali: “Dopo il Seminario sulla Comunicazione, avremo il Seminario sull’Effettivo, con il coinvolgimento dei giovani, e il Seminario sulla “Fondazione Rotary” a fine novembre. A proposito della” Rotary Foundation” Nardini ha ricordato che:” Proprio grazie alla Fondazione Rotary siamo ritenuti la migliore organizzazione no profit al mondo: da 14 anni riceviamo il massimo della valutazione da organismi indipendenti”. Nardini ha ascoltato a lungo i presidenti dei Club che hanno suscitato in lui una sensazione di grande armonia:” Ho trovato che i presidenti hanno il polso della situazione, conoscono bene il clima interno del club, hanno chiara la visione del Rotary”. Il Presidente Giulio Trimboli ha raccontato al Governatore la storia del club, nato il 30 maggio del 1949:” Disponiamo di un patrimonio di esperienze e competenze che costituisce una risorsa preziosa per affrontare le esigenze del territorio”. Il dottor Trimboli ha ricordato ciò che ha creato negli anni il Club e i progetti messi in cantiere in questo anno sociale, alcuni dei quali già realizzati:” Ad agosto, grazie alla FSSI, Federazione Sport Sordi Italiana di Beach Volley, insieme all’Associazione Granata Sociale, che è una associazione non sportiva, riconosciuta dal Comitato Italiano Olimpico, abbiamo sostenuto un torneo nazionale di Beach Volley. Con il progetto “Oltre il Muro”, insieme ad altri Club rotariani salernitani, stiamo realizzando, all’interno della Casa Circondariale di Salerno, grazie alla collaborazione entusiasta del direttore Carlo Brunetti che ha immediatamente aderito all’iniziativa, due salette che oggi servono ad accogliere gli ospiti dei detenuti prima dei colloqui. Stiamo cercando di rendere queste due salette un poco più accoglienti. Si pensa anche di ristrutturare la saletta dedicata ai figli dei detenuti, che è in condizioni pessime, e di allestire con giostrine e giochi un’area esterna. Un altro progetto a cui stiamo lavorando è “’O Vaso (Bacio) Galeotto”, che è un progetto promosso dal nostro Club e da altri tre Club Rotary: “Salerno Est”, “Sant’Angelo dei Lombardi – Hirpinia Goleto” e “Avellino Est Centenario” con la collaborazione di altri tredici Club del “Distretto Rotary 2101”. Il progetto, ideato dai soci rotariani Antonio Brando, Rosario Meglio e Mario Petraglia, prevede la preparazione di praline artigianali di cioccolato realizzate all’interno del laboratorio di pasticceria della Casa Circondariale di Sant’Angelo dei Lombardi. Il ricavato della vendita delle circa 2000 confezioni previste sarà destinato per il 50% a finanziare il laboratorio del carcere, offrendo una concreta opportunità di riscatto lavorativo e reinserimento sociale ai detenuti, e per l’altro 50% alla “Rotary Foundation”. Un altro progetto è “Sport senza barriere” dedicato alla realizzazione e al completamento di alcune strutture all’interno della comunità “Emmanuel” di Eboli che ospita delle persone con dipendenze, dove ha sede anche l’associazione, per l’accoglienza e la tutela dei minori e di supporto a giovani autistici “Cappellaio Matto”. L’obiettivo è sviluppare uno spazio funzionale nel quale giovani con fragilità, ragazzi con autismo e adolescenti del territorio possano incontrarsi attraverso attività sportive, ludiche ed educative condivise. Altrettanto importante il progetto di reinserimento sociale “Rotary Classroom, un ponte per la rinascita 2.0.” seguito dalla socia Sara Martucciello. Un progetto al quale partecipiamo come Club cooperante rivolto alle scuole in Libano, che sostiene il miglioramento delle telecomunicazioni educative, la formazione degli insegnanti e lo sviluppo di competenze digitali e di alfabetizzazione all’intelligenza artificiale. Ne beneficiano 287 studenti, 40 insegnanti e cinque amministratori locali, non amministratori comunali. Sostenere l’educazione significa investire sul futuro, offrendo ai ragazzi e alle ragazze strumenti per crescere, imparare e affrontare un mondo in continua trasformazione. Guardando con particolare attenzione all’infanzia abbiamo attivato delle iniziative rivolte ai bambini e ragazzi in situazione di fragilità. Doneremo oltre 250 giocattoli della Disney ai figli degli ospiti della comunità Emmanuel; ai bambini del reparto pediatrico dell’ospedale di Salerno, a ragazzi delle case rifugio e dei centri di accoglienza e a minori appartenenti a famiglie in difficoltà. Queste iniziative testimoniano la volontà del Club di essere presenti in diversi ambiti, dall’educazione alla solidarietà, dall’infanzia al reinserimento sociale, fino all’inclusione attraverso lo sport. Sappiamo, tuttavia, che non basta moltiplicare i progetti, occorre scegliere le priorità, concentrare le energie, coinvolgere i soci e costruire collaborazioni solide con le istituzioni e le realtà associative dei territori. Il nostro obiettivo è realizzare iniziative concrete e sostenibili, quanto più possibili replicabili, capaci di produrre benefici che durino nel tempo”. La presidente del “Rotaract Club Salerno”, Francesca Laudisio, ha illustrato i progetti già messi in campo e quelli che saranno attuati durante l’anno:” Il Governatore ci ha invitato a fotografare il nostro Club: a chiudere gli occhi per venti secondi e individuare una problematica che intendiamo affrontare quest’anno. Sicuramente auspichiamo una maggiore partecipazione dei soci, ma molti, purtroppo, per motivi di lavoro o di studio non vivono a Salerno. Per loro però abbiamo previsto una modifica al regolamento che stiamo per approvare: quella di istituzionalizzare la partecipazione online alle assemblee. Un altro aspetto da curare è la formazione rotariana per i neosoci. Abbiamo inoltre presentato al Governatore alcuni dei nostri progetti, ad esempio “Race for the Cure” giunto alla seconda edizione, che prevede la raccolta di ciocche di capelli che serviranno per realizzare delle parrucche organiche e inorganiche da donare a pazienti sottoposti a trattamenti oncologici. Un nuovo progetto che parte quest’anno e che stiamo portando avanti con diversi club della nostra zona, è “RAC in Agroforesta” che unisce la riqualificazione ambientale alla fruizione turistica tramite QR Code informativi: rappresenta un modello innovativo di turismo sostenibile e di educazione ambientale. Sarà anche un modo per esplorare alcune zone del nostro territorio che non conosciamo. Con l’Interact Club Salerno stiamo portando avanti invece un progetto per la prevenzione di quelli che sono i disturbi che colpiscono i ragazzi in età adolescenziale: a partire dal problema della salute mentale, fino ai disturbi psicofisici. Dovrebbe aderire al progetto la Polizia di Stato che ci presenterà anche un cortometraggio realizzato con la RAI e con il “Giffoni Film Festival”. Organizzeremo anche un

torneo di calcio a 5 e uno di pallavolo, ai quali parteciperanno gli studenti delle scuole di Salerno che scenderanno in campo nel nome della prevenzione perché lo sport e l’attività fisica regolare sono uno strumento fondamentale di prevenzione. Infine abbiamo presentato il progetto “Finance For Future” che nasce con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza economica e finanziaria tra i giovani, fornendo strumenti concreti per gestire con maggiore autonomia denaro, risparmio, investimenti e pianificazione del proprio futuro”. Il giovanissimo presidente del “Club Interact Salerno”, Vincenzo Petrozzino ha raccontato al Governatore Nardini le iniziative già realizzate e quelle che saranno messe in campo, soprattutto per aiutare gli altri: ” A settembre, a Firenze, abbiamo siglato il gemellaggio tra il nostro Club e il Club “Interact Firenze Phf”, presieduto da Giorgia De Santo, con il quale stiamo ipotizzando la realizzazione di un progetto comune, un percorso che potremmo percorrere insieme. Stiamo organizzando la serata di Halloween presso il circolo “Mumble Rumble” di Salerno per raccogliere fondi necessari per la realizzazione dei nostri progetti che hanno l’obiettivo primario di aiutare le persone che vivono situazioni di disagio. Realizzeremo anche convegni con esperti per parlare di Intelligenza Artificiale: stiamo pensando di organizzare anche un corso per imparare ad usarla meglio e per imparare come si fanno i vari prompt dettagliati. Organizzeremo anche incontri con gli alunni delle scuole e una nuova edizione dell’Interact Music Festival”. Nel corso della serata l’avvocato Pippo Romanelli, socio del Club, ha presentato la nuova socia del “Rotary Club Salerno”, la professoressa e avvocato Ada Ferrara. Hanno partecipato alla serata il Prefetto Distrettuale Sergio Sangiovanni, l’Assistente del Governatore Francesca Spera e il responsabile del centro pedagogico e riabilitativo della “Comunità Emmanuel”, Domenico Porcelli.

Aniello Palumbo