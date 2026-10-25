Scafati conquista la prima vittoria, Trento battuta 87-81

La Longobardi Scafati ha ottenuto una preziosa vittoria contro Trento, battendola con il punteggio di 87-81. La partita, disputata in un clima di grande intensità, ha visto i gialloblu rimontare da una situazione di svantaggio, mostrando carattere e determinazione. Protagonista dell’incontro è stato Moore, autore di 28 punti e 8 assist, affiancato da Offurum che ha contribuito con 20 punti. La squadra, guidata dal coach Bucchi, ha dimostrato di avere finalmente un’identità di gioco, non solo in attacco ma anche in difesa, con una strategia a zona che ha messo in difficoltà gli avversari.

L’incontro è iniziato in equilibrio, con entrambe le squadre che si sono sfidate a colpi di triple. Trento ha cercato di sfruttare le transizioni veloci, ma Scafati ha risposto con penetrazioni e gioco nel pitturato. Dopo un primo quarto chiuso sul 22-26 per gli ospiti, la situazione ha cominciato a complicarsi per Scafati, che nel secondo periodo ha subito un massimo svantaggio di 12 punti (25-37). Tuttavia, la reazione dei padroni di casa non si è fatta attendere, con Offurum e Nevels che hanno iniziato a segnare, riducendo il gap prima dell’intervallo lungo (38-45).

Nel secondo tempo, Scafati ha mostrato un’ottima intensità difensiva, riuscendo a tornare in partita. Dopo un parziale di 9-0, i gialloblu si sono avvicinati a soli 3 punti di distanza (53-56). La gara si è fatta sempre più intensa, con i due quintetti che si sono alternati nel punteggio. In un finale avvincente, Scafati ha trovato i canestri decisivi grazie a Moore e Offurum, chiudendo l’incontro con un vantaggio di 6 punti, per un punteggio finale di 87-81.

Coach Bucchi ha commentato la vittoria con parole di soddisfazione: “Una partita di grande orgoglio della squadra, ci tenevamo molto a rompere l’inerzia negativa di inizio stagione. I ragazzi hanno lavorato con grande intensità, ci portiamo a casa due punti con grande gioia dopo una rimonta importante. Abbiamo difeso bene e nei momenti importanti abbiamo trovato canestri decisivi da tre”.

Con questa vittoria, la Longobardi Scafati si lascia alle spalle un inizio di stagione difficile e guarda con fiducia alle prossime sfide.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Scafati conquista la prima vittoria, Trento battuta 87-81” ricevuto tramite email da “BASKET SCAFATI 1969” in data 24/10/2026.