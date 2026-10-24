“Rotary Club Salerno Est” e “Rotary Club Salerno Picentia” insieme per la campagna “End Polio Now” in occasione della “Giornata Mondiale della Polio”.

Il “Rotary Club Salerno Est”, presieduto dall’avvocato Valentina Dell’Acqua, e il “Rotary Club Salerno Picentia” presieduto dall’ingegnere Amabile D’Agosto, hanno promosso questa mattina, in occasione della “Giornata Mondiale della Polio”, una straordinaria giornata di sensibilizzazione sulla lotta contro la poliomielite, allestendo un corner point informativo in via Velia (angolo via Roma). L’iniziativa, patrocinata dal “Comune di Salerno” e sostenuta dal Governatore del “Distretto Rotary 2101” Giuseppe Nardini, rientra nell’ambito della campagna internazionale “End Polio Now” come ha spiegato la presidente Valentina Dell’Acqua: “Il Rotary International da oltre quarant’anni è in prima linea nella lotta globale per l’eradicazione definitiva della poliomielite nel mondo. I casi di poliomielite sono stati ridotti del 99,9%. I soci del Rotary hanno donato oltre 2,1 miliardi di dollari e innumerevoli ore di volontariato per proteggere quasi tre miliardi di bambini in 122 Paesi. Tuttavia, la malattia continua a rappresentare una minaccia endemica in alcune aree critiche del globo, come l’Afghanistan e il Pakistan”. Il presidente Amabile D’Agosto ha sottolineato che l’obiettivo primario è azzerare i contagi per un periodo prolungato così da dichiarare la fine ufficiale della patologia: “Nell’era della mobilità globale, abbassare la guardia è un lusso che non ci si può permettere: gli spostamenti internazionali possono facilitare il ritorno del virus in paesi in cui è stato debellato, rendendo fondamentale mantenere alta la copertura vaccinale e l’attenzione collettiva”. Tanti i cittadini salernitani che nel corso della mattinata, con una piccola donazione di 10 euro, hanno potuto sostenere concretamente l’acquisto dei vaccini. “Considerando che ogni singola dose costa appena 0,13 euro, con 10 euro potranno essere vaccinati 76 bambini” – hanno spiegato i due presidenti. In segno di ringraziamento, ai donatori è stato offerto un “dono” solidale messo a disposizione dai soci dei due Club: bottigliette di olio extravergine d’oliva “Mi Voglio Bene”, marchio “Saledil” , prodotte dal socio Carmine Nobile; le cialde di caffè offerte da “Grieco Caffè” di Vinni Grieco; la pasta artigianale trafilata in bronzo prodotta dal socio rotariano Carlo Tortora; delle piantine di ciclamino e le confezioni di praline di cioccolato denominate “’O Vaso Galeotto”, realizzate all’interno del laboratorio di pasticceria della Casa Circondariale di Sant’Angelo dei Lombardi. “Quest’ultimo prodotto racchiude in sé un valore simbolico fortissimo: parte del ricavato dalla vendita dei cioccolatini è destinato a sostenere e finanziare il laboratorio del carcere, offrendo una concreta opportunità di riscatto lavorativo e reinserimento sociale ai detenuti; la restante parte va a sostegno della “Rotary Foundation Italia” per finanziare il progetto “End Polio Now” – hanno spiegato i due presidenti che con questa iniziativa rinnovano il loro impegno al servizio della comunità, unendo la lotta internazionale alla poliomielite con esperienze locali di solidarietà e inclusione.

Aniello Palumbo