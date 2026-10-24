Napoli celebra la Calabria con il Premio CalabroPartenopi e omaggio a Cilea

Il 24 ottobre 2026, il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli ha ospitato un evento di grande rilievo in onore di Francesco Cilea, nel 160° anniversario della sua nascita. La manifestazione ha visto una folta partecipazione di pubblico e ha messo in luce il legame storico e culturale tra Calabria e Napoli, attraverso un concerto dell’Orchestra Filarmonica della Calabria e un convegno internazionale.

Il programma della giornata si è articolato in tre momenti principali: il concerto diretto da Filippo Arlia, il forum dal titolo «Francesco Cilea e i calabresi a Napoli: una lunga tradizione», e la cerimonia di consegna della prima edizione del Premio CalabroPartenopi. La celebrazione ha segnato anche il debutto del progetto «CalabroPartenopi – La storia che viene da lontano», concepito dai giornalisti Roberto Messina e Carmelo Lentino.

L’Orchestra Filarmonica della Calabria ha eseguito un repertorio che ha messo in risalto non solo i celebri lavori operistici di Cilea, ma anche il suo contributo alla musica strumentale. I solisti Francesco Mariozzi e Sergio Messina hanno incantato il pubblico con le loro esecuzioni, dimostrando la continua rilevanza dell’opera di Cilea nel panorama musicale italiano.

Il forum ha visto la partecipazione di esperti e studiosi che hanno discusso il contributo dei calabresi alla cultura napoletana, evidenziando figure storiche e il loro impatto sulla musica, l’arte e le istituzioni napoletane. Roberto Messina, nella sua relazione, ha tracciato una panoramica di cinque secoli di interazioni tra le due regioni, sottolineando come la Calabria sia stata attivamente coinvolta nella storia musicale di Napoli.

Durante la cerimonia di premiazione, sono stati conferiti riconoscimenti a personalità di spicco. Il Cardinale Domenico Battaglia ha ricevuto un premio per il suo impegno pastorale, mentre il premio per la musica è andato a Sergio Messina e Fausto Castiglione, entrambi musicisti di grande talento. La Città di Palmi è stata premiata per il suo straordinario patrimonio culturale e per il contributo alla storia musicale italiana.

Il progetto «CalabroPartenopi» si propone di sviluppare un laboratorio culturale permanente tra Calabria e Napoli, con l’obiettivo di promuovere la musica, l’arte e la cultura attraverso concerti, convegni e altre iniziative. Gli ideatori hanno dichiarato: «La memoria non è soltanto nostalgia: è identità, responsabilità, progetto». Questo nuovo percorso mira a trasformare la storia condivisa in opportunità per le generazioni future.

In conclusione, l’evento ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare i legami tra le due regioni e promuovere la cultura calabrese a Napoli, sottolineando l’importanza di una storia condivisa che continua a vivere e a evolversi.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Napoli applaude la Calabria: omaggio a Francesco Cilea e debutto di “CalabroPartenopi” al San Pietro a Majella. Assegnata la prima edizione del Premio al Cardinale Battaglia, alla Città di Palmi e ai musicisti Sergio Messina e Fausto Castiglione” ricevuto tramite email da “Ufficio Stampa” in data 24/10/2026.